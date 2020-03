Dayana Garroz está embarazada: ¿Quién es el padre de su bebé?

Dayana Garroz, conocida por interpretar a Ámbar Maldonado en la afamada serie “El Señor de los Cielos” de Telemundo, anunció en una entrevista exclusiva con “Suelta La Sopa” que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con el actor y modelo español Diego Otero.

Garroz declaró estar muy emocionada por su embarazo y confesó que mantienen el sexo del bebé oculto en un sobre en su residencia en Ciudad de México, lugar en el que vive desde hace un tiempo y en donde ha desarrollado gran parte de su carrera artística.

La actriz ha participado en numerosos proyectos dramáticos de Telemundo, tal y como lo son “El Rostro de la Venganza”, “Dueños del Paraíso”, “Eva la Trailera” y “El Señor de los Cielos”.

¿Quién es el padre del bebé que espera Dayana Garroz?

La actriz venezolana sostiene un sólido noviazgo con el modelo y actor español Diego Otero, conocido por alzarse con el título de “Mister España” en el importante concurso de belleza masculino español en el mes de noviembre de 2011.

En una entrevista con Suelta La Sopa en el año 2019, Otero confesó que anhelaba que Garroz se convirtiera en la madre de sus hijos: “Lo hemos hablado varias veces sabiendo que es muy temprano, pero en un futuro yo estaría encantado. Ella sería una gran mamá y eso es fundamental.”

Asimismo, el español habló sobre si existían planes de boda: “Yo creo que todavía es pronto para pensar eso, pero sí… Siempre y cuando te llegue la persona correcta”.

¿Cómo se conocieron Dayana Garroz y Diego Otero?

Las estrellas coincidieron en una iglesia en la boda de una amiga en común en abril del año 2019 y en reiteradas ocasiones han declarado que fue “amor a primera vista”. Otero le confesó a Garroz que era fanático de su personaje en “El Señor de los Cielos” y que la intentó contactar a través de mensaje privado en redes sociales en el año 2018, pero que ella nunca le contestó.

Fue en agosto del año 2019 que el español le pidió a la venezolana que fuese su novia y desde entonces han mantenido su relación más consolidada que nunca y una muestra de ello es el reciente embarazo de la afamada “Coronela”.

