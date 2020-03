Tras ser llevada al hospital por el coronavirus que sufre Danna García envía un mensaje: ¿qué revela?

Danna García fue una de las primeras artistas en anunciar que fue infectada por el coronavirus, enfermedad que está acabando con miles de personas en el mundo entero, algo que preocupó a sus seguidores, pero esta situación se tornó en angustia cuando en la red social, Danna subió un video que desconcertó a más de uno.

Y es que en el clip que la actriz publicó en su cuenta de Instagram se le vio en una camilla de ambulancia, y con una mascarilla, se dijo que fue trasladada de emergencia a un hospital por presentar fiebre, dolor de cabeza y opresión en el pecho, así que para evitar el pánico y aliviar un poco a quienes están muy pendientes de su enfermedad, Danna escribió en su cuenta de Twitter explicando cómo se encuentra.

“¿Cómo están ustedes? Es momento de estar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien y mucho en este momento tan importante de transformación y conciencia espiritual”, plasmó García.

Y es que la colombiana fue contagiada en Madrid, España, al haber permanecido algunos días en el país ibérico y lo confirmó en un mensaje que escribió en Instagram stories: “Sí estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, y dijo claramente que estaba completamente alejada de la gente para evitar que se contagien.

“Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas”, recalcó la actriz de Las Amazonas, quien reveló que le aterra la desobediencia de las personas: “me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave! Hay que evitar el contacto, ¿por qué somos tan tercos?”.

La colombiana se refirió especialmente a aquellas personas que siguen promoviendo eventos sociales y aglomeraciones, lo que son focos potenciales para contagiar y propagar potenciales el virus.

“Un aplauso para quien está en casa, una ‘buuu’ a todos esos que creen que ‘a mí no me pasa nada’ y están ‘socializando’ en las calles. Eso incluye también a políticos, compañeros, presentadores que salen públicamente en eventos y de paseo. Qué vergüenza”, comentó la estrella de la telenovela Pasión de Gavilanes.

Además, la artista añadió: “Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración y no nos estamos asfixiando literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”.