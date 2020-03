Cepillín actuó para narcotraficantes: ¿cuánto le pagaban al famoso payaso?

Ricardo González Gutiérrez, más conocido como el payasito Cepillín, es todo un símbolo en la televisión mexicana, especialmente entre generaciones enteras que crecieron con sus programas y sus canciones.

Y aunque el hoy personaje de 74 años sigue siendo muy querido y siempre está en eventos infantiles y festivales familiares, el actor hizo una confesión que sorprendió a más de uno.

En un acto de honestidad con su público, y justo cuando se ha conocido que han sido muchos los famosos que se presentaron ante capos de la mafia en algún momento de sus carreras, Cepillín reveló que él también hizo parte de esas listas de celebridades que prestaron sus servicios a narcos.

“Uy, sí,pero eso fue en los 90′. Ya pasaron los años, fueron 30 años después, lo que pasa es que nadie lo comenta de que algunas vez has trabajado para ellos”, aseguró el payasito en diálogo con el programa de televisión Ventaneando, donde criticó a otros famosos que niegan haber hecho lo mismo.



“He trabajado para hijos de narcotraficantes, y en mi caso tengo los pantalones para decirlo. Otras personas se niegan a comentarlo. Yo no me niego”, comentó el mexicano.

Y al ser interrogado sobre por qué se atrevió a hacer shows privados para narcotraficantes, Cepillín advirtió que jamás pregunta a sus clientes de dónde obtienen sus recursos.

“Porque mi familia tiene que comer, y si a mí alguien me llama para contratarme, lo primero que les pregunto es dónde es, no les digo: ‘ah y usted a qué se dedica, porque si usted es narco entonces no puedo ir'”, agregó el querido payaso.

El intérpre de temas como “En el bosque de la China”, fue más allá en sus declaraciones y hasta dijo que aunque también hizo presentaciones para grandes dignatarios y políticos, prefería trabajar con narcos, pues hubo exmandatarios que lo llamaron y nunca se metieron la mano al bolsillo para pagar por sus shows, ya que querían todo de a gratis.

“He trabajado para López Portillo, fue presidente, he trabajado para Peña Nieto, fue presidente, pero eso nadie lo comenta, he trabajado para un chorro de gente también”, dijo el artista, quien no tuvo reparo alguno en confesar cuánto podría llegar a recibir por hacerle un show a un narco. A la pregunta de si le pagaban bien, Cepillín respondió con ironía.

“No sé si $10 mil dólares sea poco o sea mucho… pero los políticos casi no pagan. Peña, no pagó, ni el otro, ni el otro, o si no, que te enseñen el recibo, nunca hubo pago”, concluyó el payaso, lanzándole dardos a los exmandatarios para los que actuó.