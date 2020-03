¿Alicia Machado sufrió acoso sexual por parte de Donald Trump?

En una reveladora entrevista con Lourdes Stephen, Alicia Machado confesó si durante su año de reinado como Miss Universo sufrió algún tipo de acoso sexual por parte de Donald Trump, Presidente de la Organización Miss Universo en ese momento.

“Eso es un capítulo de mi vida que cuando yo lo pueda capitalizar económicamente lo leerás en mi libro. Yo tengo un libro con una historia que se va a publicar y en esa historia yo voy a contar la versión de una situación que sólo yo sé”, aseguró Machado para referirse sobre si había sufrido acoso sexual por parte del actual Presidente de los Estados Unidos.

En la conversación con Stephen, la venezolana también habló sobre la identidad del padre de su hija Dinorah Valentina Hernández: “No es de ningún banco de esperma, es de un hombre. Un señor mexicano que está en México.”

ALICIA MACHADO, SIN FILTRO! Controversia, amor, salud y MÁS!#LourdesStephen #AliciaMachado #famosos Qué le hizo Trump? Quién es el padre de su hija? Volvió el cáncer de mama? Cuál fue la controversia con la hija de Mirka Dellanos? Todo eso y mucho más en esta plática SIN FILTRO con la beldad venezolana, Alicia Machado! Definitivamente Alicia es una de las reinas más memorables! Desde que ganó el Miss Universo en el 1996 no ha dejado de sonar! No sólo porque ha crecido como artista, sino también por todas las controversias en las que se ha visto envuelta, y según ella, sin buscarlas! Amé esta entrevista porque conversé con la verdadera Alicia, no la Machado que vemos en la prensa, sino la madre, la mujer, la empresaria que ha sabido salir adelante! Hablamos de las cirugías plásticas, su sueño, su adicción. Le pregunté si tiene pareja, si quiere Casarse, más hijos…en fin, esta es una reveladora entrevista que espero disfrutes y compartas! Recuerda suscribirte, darle like y comentar! Ella dice que leerá tus mensajes! Puedes seguir a Alicia aquí: https://www.instagram.com/MachadoOficial/ https://www.facebook.com/machadooficial/ https://twitter.com/machadooficial/ Explora sus productos aquí: https://www.aliciamachado.com/ Mamis Solas https://twitter.com/mamis_solas?lang=en Créditos Cámaras: Luis Perea digitalcinema@bellsouth.net Edición: Luis Perea digitalcinema@bellsouth.net Y @LourdesStephen Gráficas: @catalinasalzar @luiscanofoto Aquí seguimos conectados 😉 https://www.instagram.com/lourdesstephen/ https://www.facebook.com/LourdesStephenTV/ https://twitter.com/LourdesStephen/ 2020-03-19T19:00:05.000Z

Al momento de ser cuestionada sobre si su hija sostiene algún tipo de relación con su padre, la reina de belleza respondió: “La que se puede, sí. Ella sabe su vida, ella sabe su relación, ella tiene 11 años. Yo soy la mamá de Dinorah Valentina, ella no es la hija de Alicia Machado. Dinorah Valentina no me hace esas preguntas porque ella no vive con Alicia Machado, ella vive con su mamá… Y su mamá le ha explicado y le ha dicho la realidad de lo que hay detrás del personaje de Alicia Machado.”

“Ese señor estaría preso. Yo era una niña y sufrí una agresión pública. Ahora estamos en otro momento en donde nos respetan como mujeres”, confesó la Miss Universo 1996 sobre lo que pudiese haber pasado si Trump la hubiese expuesto ante la prensa en un gimnasio de Nueva York en la actualidad, tal y como lo hizo durante su año de reinado como Miss Universo por su notorio aumento de peso.

Alicia Machado es una de las reinas de belleza venezolanas más excéntricas en la historia del certamen de belleza Miss Universo. Su año como reina de belleza Universal fue uno de los episodios más oscuros en su carrera artística, la prensa la llegó a tildar de “Miss Cerdita” por las libras que aumentó después de ser coronada como Miss Universo en Las Vegas, Nevada.