Top 5: Noticias Interesantes Marzo 24 del 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con las críticas recibidas por Adamari López, quien no ha seguido al pie de la letra los consejos de quedarse en casa en medio de la crisis del coronavirus.

De igual manera, en todo un escándalo se convirtió la separación de la conductora Pamela Silva de su esposo desde hace 10 años, y por si fuera poco, la noticia de que está embarazada y no de su exmarido.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias del día, quédate aquí con nosotros y entérate de toda la información en mayor detalle.

1. Critican a Adamari López por salir a pasear con su hija en cuarentena

Adamari López se convirtió en la nueva famosa en ser criticada por la manera de comportarse en plena cuarentena, pues mientras muchos piden a la gente que se quede en sus casas para evitar la propagación del coronavirus, ella decidió slir a pasear con su hijita Alaia.

Así lo mostró la propia conductora del programa Un Nuevo Día, a través de un Facebook Live que realizó, donde dejó ver que estuvo dando un paseíto con su hija.

“Hola en esta cuarentena sigo comprometida con el ejercicio, esforzándome todos los días para estar saludable y bajar de peso. Estamos practicando el aislamiento social y tomando todas las precauciones, espero que ustedes también lo hagan”, comentó la boricua, desatando la furia de muchos seguidores que la tacharon de irresponsable.

2. Pamela Silva Conde se divorcia de César Conde y espera un bebé que no es de él

Tremendo escándalo ha rodeado la noticia de la separación de la conductora de Primer Impacto, Pamela Silva, del ejecutivo de Telemundo, César Conde, con quien se casó en 2010.

La noticia fue revelada en exclusiva por la revista People en español, donde se aseguró que la animadora interpuso una demanda de divorcio y afirmó en ella que el bebé que espera no es de su exmarido.

“De acuerdo a documentos en una corte de familia del condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, la copresentadora de Primer Impacto (Univision), presentó la demanda de divorcio contra Conde el pasado 23 de enero. En los documentos, obtenidos por People en Español, también se da a conocer que Silva Conde está embarazada y ambas partes aceptan que el hijo no es del ejecutivo”, informó la citada publicación.

3. Thalía envía fuerte mensajthalia envia fuertee a AMLO por irresponsabilidad con coronavirus

Thalía no pudo quedarse callada ante la falta de medidas por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para contrarrestar el avance del coronavirus y pidió a sus seguidores que permanezcan en casa y apliquen el distanciamiento social.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía, a través de un video compartido en Instagram, donde contradijo las palabras del presidente mexicano, quien pidió a la gente que salga a la calle sin preocupaciones.

“Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (…) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular”, dijo el mandatario azteca, quien ha sido duramente señalado por diferentes sectores.

4. María Celeste está en cuarentena por coronavirus

María Celeste Arrarás se sumó a la ya larga lista de famosos que han decidido internarse en sus casas a realizar cuarentena por el coronavirus.

La noticia fue revelada por la propia periodista, quien aseguró que seguirá al frente de Al rojo vivo desde su casa por recomendaciones de los ejecutivos de Telemundo para frenar un posible contagio, ya que estuvo compartiendo con personas que dieron positivo de coronavirus.

La noticia de da justo cuando Myrka Dellanos ingresó al show, quien ante la ausencia de Arrarás, deberá compartir set con Jessica Carrillo.

5. Murió la cantante de música popular Julie Félix

Julie Félix, la leyenda de la música folk, falleció a los 81 años después de una “enfermedad breve”, según dijo su agente, Fran Collier, en un comunicado, donde destacó que la artista murió la noche del 22 de marzo.

“Con gran tristeza anunciamos que la leyenda de la música popular, Julie Félix, murió en paz, mientras dormía el domingo 22 de marzo por la noche después de una breve enfermedad. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia, amigos y legiones de fanáticos de Julie en este momento. Ella era una leyenda que nunca será olvidada”, aseguró el agente de la intérprete.

En sus últimos años, la cantante siguió siendo prolífica en el lanzamiento de nueva música y presentaciones. El álbum más reciente de Félix, “Rock Me Goddess”, fue lanzado en 2018. Félix dijo en una entrevista en 2016: “Trato de vivir en el momento, no canto canciones nostálgicamente. He vivido mucho tiempo, así que traigo validez. Cuando cantas en vivo, estás aprovechando una gran energía. La gente abre sus corazones y eso es espiritual para mí, es mi forma de rezar”.