TOP 05 Noticias interesantes – 29 de febrero

Las noticias interesantes del día comienzan con el lanzamiento del nuevo álbum musical del rapero Bad Bunny y el nuevo sencillo musical del cantante J Balvin, una noticia que sorprendió a todos sus fanáticos ya que no se esperaban nueva música de sus ídolos.

Asimismo, Justin Bieber fue captado en la ciudad de Miami mientras rodaba su nuevo video musical que corresponde a una colaboración con la estrella urbana J Balvin. Por otra parte, Plácido Domingo canceló sus próximas presentaciones tras verse involucrado en un gran escándalo sexual, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

1. Bad Bunny lanza nuevo álbum musical

Durante una aparición en el late show de Jimmy Fallon, Bad Bunny anunció que su nuevo álbum musical ‘YHLQMDLG’ saldrá a la venta hoy 29 de febrero.

Hasta el momento, se desconoce el número de canciones que tendrá el nuevo proyecto discográfico del artista puertorriqueño. Sin embargo, se espera que cuente con grandes colaboraciones.

Bad Bunny Reveals Cover Art, Release Date and Meaning of YHLQMDLG

2. Rojo, lo nuevo de J Balvin

El cantante colombiano J Balvin dio a conocer ‘Rojo’, su nuevo sencillo musical que en estos momentos está disponible en las principales plataformas digitales de música. Balvin también dio a conocer el video oficial del melancólico tema que se hizo tendencia en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram.

J. Balvin – Rojo (Official Vídeo)

‘Colores’ es el título del nuevo álbum musical del cantante, pero por los momentos no cuenta con fecha oficial de lanzamiento. Se espera que se estrene en el mes de marzo.

3. Justin Bieber filma video musical en Miami

Esta semana, Justin Bieber y J Balvin fueron vistos en locaciones exteriores en la paradisiaca ciudad de Miami mientras se filmaban el video oficial de su colaboración. Por ahora, se desconoce el nombre de la colaboración o su fecha de lanzamiento. Acá las fotografías cortesía de ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo.

4. El Príncipe Harry debuta como cantante

El Príncipe Harry y Bon Jovi unieron sus voces para un tema musical muy especial que se estrenará muy pronto con la finalidad de recaudar fondos para la fundación Invictus Games.

5. Carmen Villalobos es la anfitriona oficial de Premios Tu Música Urbano

La actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos por segundo año consecutivo será la presentadora oficial de ‘Premios Tu Música Urbano’ que se llevarán a cabo el próximo 5 de marzo en San Juan, Puerto Rico.