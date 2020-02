¿Qué ver en TV? – Sábado 01 de febrero de 2020

El anhelado fin de semana ha llegado y con él la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la televisión. Por esta razón, hemos preparado una selección de los mejores programas de TV que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univisión tiene en sus pantallas dos transmisiones del fútbol mexicano de Primera División para todos los fanáticos de los deportes. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás un especial sobre el final de temporada de la afamada serie ‘El Señor de los Cielos’, la retransmisión del segundo episodio de la nueva temporada de ‘La Voz’ y la película ’13 horas: Los soldados secretos de Bengasi’.

Abajo te decimos a qué hora serán transmitidos y por cuál canal puedes disfrutar del programa de tu preferencia. Nosotros te presentamos varias opciones, pero la última palabra la tienes tú en tus manos con tu control remoto. ¡Feliz fin de semana!

1. Fútbol mexicano Primera División

Univisión tiene dos importantes transmisiones para los fanáticos del fútbol mexicano, la primera empieza a las 7:55 p.m., hora del Este: Los Tigres UANL visitan a Pachuca por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2020, evento deportivo que se llevará a cabo en el estadio Hidalgo.

La segunda transmisión está pautada para las 9:55 p.m., hora del Este: El América se enfrenta a Juárez por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2020, el encuentro deportivo se llevará a cabo en el estadio Azteca.

2. La Voz

La segunda temporada del reality show ‘La Voz’ se encuentra en estos momentos al aire en Telemundo, la audiencia puede disfrutar todos los domingos a las 9:00 p.m., hora del Este, de las grandes voces que buscan cautivar a los jueces con sus inminentes talentos.

La retransmisión del segundo episodio de audiciones a ciegas puedes verlo este sábado a las 4:00 p.m., hora del Este.

Una emocionante gala que dejó impactados a los jueces con las presentaciones musicales de jóvenes de Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Estados Unidos.

3. El Señor de los Cielos

Los fanáticos de la serie ambientada en el narcotráfico pueden disfrutar de los momentos más impactantes de la etapa final del proyecto que se despidió este viernes 31 de enero de las pantallas de Telemundo.

El primer episodio que será transmitido durante este sábado 01 de febrero está programado para la 01:00 a.m., hora del Este.

Mientras que a las 7:00 p.m., hora del Este, Telemundo transmitirá un especial de ‘El Señor de los Cielos’ que contará con Jacky Bracamontes en la conducción del show con el elenco de la afamada serie de la cadena televisiva.

4. 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

La exitosa película protagonizada por los actores John Krasinski, Max Martini, Toby Stephens y Pablo Schreiber, será transmitida a través de Telemundo a las 8:00 p.m., hora del Este.

Sinopsis: En consecuencia de un ataque terrorista, el embajador americano encargado de mejorar las relaciones exteriores entre Libia y Estados Unidos es declarado muerto, los soldados encargados de servir como fuerzas de protección bajo nombre código G.R.S deben defenderse de los terroristas que intentan masacrar todo extranjero en su país y vengar la muerte de sus compañeros caídos.

13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi Official Trailer #1 (2016) Michael Bay Movie HD13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi Trailer 1 (2016) Michael Bay Movie HD [Official Trailer] 2015-07-29T01:15:52.000Z

5. Miss Americana

Una recomendación extra del equipo de AhoraMismo es el documental ‘Miss Americana’ de la cantante estadounidense Taylor Swift que se estrenó el viernes 31 de enero en la plataforma de Netflix.

Sinopsis: En este revelador documental, Taylor Swift asume plenamente su rol de compositora y artista, y deja en evidencia su capacidad de expresarse sin mordaza.

¿Cómo suscribirse a Netflix?

Entra a www.netflix.com, los planes de suscripción inician desde $8.99 mensuales y puedes disfrutar de la extensa programación que ofrecen a través de un Smart TV, laptop o dispositivo inteligente.