María Angélica Rivera y el Güero Castro de nuevo juntos?: Los chismes de MQB

Cuál es el motor de Sofía Castro para seguir dando lo mejor en Mira Quién baila All Stars?

Definitivamente es el amor. No sólo el de su pareja a quien ya presentó formalmente sino también el apoyo constante de su familia. En la última gala de Mira Quien Baila All Stars, la joven actriz ya clasificó como finalista y no puede estar más feliz por ello.

Durante los ensayos y la gala de este pasado domingo en Mira Quien Baila All Stars, sus padres quienes están separados hace años, asistieron a hacerle barra y demostrar que su prioridad a pesar de que ya no estén juntos como pareja son sus hijas.

“Mi más grande motor”. Así define Sofia Castro a sus padres: el Güero Castro, famoso productor de Telenovelas en México, hermano de Verónica Castro y a su madre la bella actriz María Angélica Rivera, también ex-primera dama de México.

“Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales y los mejores papás del mundo”, escribe en sus redes sociales cariñosamente Sofia al referirse a ellos. “Gracias por jamás soltarnos a mis hermanas y a mí”.

Este tipo de recuentos y manifestaciones de cariño son prueba de que cuando se trata de los hijos todas las diferencias pueden superarse al trabajar en común por el bienestar, la seguridad y la felicidad de la familia, aunque se trate de padres separados. En la foto los tres lucen felices y radiantes fundidos realmente en un apretado abrazo. Familia siempre será familia.

Y volviendo a la competencia, semana tras semana, Sofia ha demostrado no sólo sus dotes de baile, también ha venido afrontando las duras pruebas y los comentarios de los tres jueces. Ha ensayado con garra y no se ha dejado achicopalar.

Incluso ha sido amenazada en una ocasión y ha logrado ser rescatada reivindicándose ante los espectadores. Tanto, que la llaman cariñosamente la “Reina de las Cargadas” por la plasticidad y delicadeza con que se desempeña en la pista de baile.

Su gracia y belleza también la han favorecido. Tal y como vemos en esta linda foto que posteó hace poco:

Ya falta sólo la última etapa y necesito el apoyo de todos ustedes en Univisión.com escribe Sofia en este post de su Instagram instando a todos sus seguidores a que la acompañen durante las eliminatorias finales.

Tal y como se los comentamos el amor también ha estado presente en la vida de Sofía durante todas estas semanas. Aquí hay otra foto me la que posa con su chico, Pablo Bernot.

La motivación es vital para Sofía Castro y los tres concursantes que permanecen en la competencia.

Para la bella güerita es casi seguro que sus padres darán más muestras de apoyo a su hija en los próximos ensayos y galas para demostrar que con civilidad, cariño y buena voluntad el cariño de familia sobrepasa cualquier aspereza.