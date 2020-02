¿Lucero regresará a las telenovelas?: ¿cuándo?

Lucero, la famosa mexicana que se quedó en el corazón de todos por sus admirables protagónicos en telenovelas como Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña, Por ella soy Eva, entre otras, no descartaría la posibilidad de volver a hacer otra novela pero eso sí con ciertas condiciones.

Ha habido rumores de que “La Novia de América” está planeando aceptar una nueva novela, según lo dio a conocer El Diario.

El día que yo haga una telenovela lo diré abiertamente. Hablo de hechos, no rumores. Ahorita he leído una cantidad de notas que dicen que fui a hacer audiciones para telenovelas, y la verdad es que no”, dijo Lucero.

La también cantante contó que hace muchos años que no hace audiciones y que a pesar de varias propuestas no ha llegado una que la convenza.

“Quiero aclarar que no hago audiciones: hace 40 años que los productores me conocen, he platicado con muchos de ellos y varios amigos, muy lindos, me han querido en sus proyectos, pero no se ajustan a lo que a mí me gustaría hacer en televisión“, manifestó.

Ella tampoco está pensando ahondar en el teatro y más bien destacó cuál es su preferencia.

“No es lo mío, me gusta muchísimo, admiro mucho a quienes lo hacen, pero por ser cantante yo pienso en llenar un teatro, auditorio o cualquier recinto cantando mis canciones, en vez de ser parte de una obra“, recalcó.

Pero obviamente Lucero no descarta la posibilidad de que algún día eso se de.

“Pero nunca digo: ‘de esta agua no he de beber’, porque un día llega un proyecto que me enamore y me atrape, y lo podría hacer”, dijo la artista.

Aunque confesó que hay algo más que no la motiva mucho a aceptar un proyecto de actuación.

“Trabajar cuando todos descansan se me hace muy complicado, absorbente y una disciplina muy fuerte”, reafirmó.

Realmente lo que la tiene comprometida en estos momentos es que está preparando su concierto, donde promete que será un gran espectáculo, que realizará en el Auditorio Nacional el 6 de junio, para celebrar, en parte, sus 40 años de carrera, porque siempre su mayor anhelo ha sido cantar.