Johanna Fadul de “Operación Pacífico” habla en exclusiva (+ENTREVISTA)

La actriz colombiana Johanna Fadul, Mariana Ortega en “Operación Pacífico”, conversó en exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza sobre su personaje en la súper serie de Telemundo.

El importante proyecto de Telemundo debutó el pasado 10 de febrero en la pantalla de la cadena televisiva hispana con un elenco de lujo que incluye personalidades como Majida Issa, Mark Tacher, Luciano D’Alessandro, entre otras grandes estrellas.

SOBRE SU PERSONAJE: El supuesto favoritismo de sus padres hacia su hermana mayor, siembran un inmenso odio y resentimiento que se verá reflejado en sus acciones. Tras el asesinato de sus padres, Mariana queda a cargo de Amalia – su hermana mayor. Mariana es una rebelde sin causa, una adicta a la heroína sin futuro y sin amor. Mariana se enreda con su cuñado y lo involucra en el lavado de activos para narcotraficantes.

Johanna: “Feliz, afortunada de formar parte de este proyecto increíble como lo es ‘Operación Pacífico’ que desde ya les digo que no se lo pierdan y los que aún no se lo han visto… Mejor dicho, que se conecten porque es una gran producción que va hecha con todos los poderes.”

Johanna: “Mira que ha gustado un montón, pero lo que más me llena de felicidad es que la gente empieza a engancharse con una nueva historia, una nueva vida… Y dejan a un lado, en el baúl de los buenos recuerdos a la “Diablita” que ya no es como la “Diablita”, ya entró Mariana. Eso es como muy chévere, poder despojar de la mente de la gente un poco lo anterior que fue como que muy fuerte para arrancar con un nuevo proceso, una nueva vida… Un nuevo personaje.”

Johanna: “Pues mira, lo que pasa es que la vida sigue… El tren de la vida como le digo yo, no para porque tu estás en un momento o situación difícil, el sigue andando y no nos podemos quedar en eso, como en la depresión… Obviamente hay que pasar a través de el, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que procesarlo; pero hay que salir de el. Las cosas a la vida no te llegan por casualidad, todo es bajo una enseñanza o propósito, y eso es lo que hay que mirar, ver las cosas positivas que te trae la vida, así en el momento te duela o no te gusten, o no entiendas por qué… Pero todo es para bien, cuando pasas por situaciones dolorosas, creces o maduras; logras ver la vida desde otro punto de vista.

Cuando se mueren mis bebes yo lo único que dije fue: ‘Lo único que realmente no tiene solución en esta vida es la muerte.’ Obvio, todo es con esfuerzo, con dedicación, cuando queremos algo nos cuesta lograrlas, pero todo se puede hacer. Cuando tienes salud, el resto no importa.”