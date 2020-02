¿Joaquín Phoenix está enamorado?: ¿quien es el gran amor del Joker?

Joaquin Phoenix es una de las estrellas más famosas de Hollywood, y tal parece que no solamente tiene suerte en su carrera sino tambien el amor, pues está comprometido con otra de las aclamadas estrellas de Hollywood. Aunque ambos son famosos individualmente, Rooney Mara y Phoenix comparten una vida y una relación discretas fuera del ojo público. Sin embargo, asisten a espectáculos de premios y eventos juntos.

La estrella conoció a Phoenix en el set de Her en 2013. Sin embargo, los dos no comenzaron a salir en ese entonces, pero después de que iniciaron su relación, Phoenix le dijo a Vanity Fair que pensaba que a Mara no le gustaba cuando filmaban esa película, pero en realidad, ella era muy tímida.

“Ella es la única chica que busqué en Internet”, dijo el actor. “Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca lo había hecho. Nunca busqué a una chica en línea”. Más tarde comenzaron a salir mientras filmaban Mary Magdalene en 2016.

En el 2017 anunciaron por primera vez su relación y despertaron rumores de compromiso cuando ella fue vista usando un anillo de diamantes en mayo de 2019. La pareja confirmó a Us Weekly que estaban comprometidos, en julio pasado.

Mara nació y creció en Nueva York, donde se graduó de la escuela secundaria Fox Lane en 2003. En esa época viajó a Ecuador, Perú y Bolivia.

Luego asistió a la Universidad George Washington durante un año antes de transferirse a la Escuela de Estudio Individualizado Gallatin de la Universidad de Nueva York. Estudió psicología y política social internacional en organizaciones sin fines de lucro y se graduó en 2010.

Durante su paso por NYU, protagonizó varias películas de estudiantes y luego comenzó su carrera en la actuación.

Después de su graduación universitaria en 2010, Mara pasó a interpretar a Nancy Holbrook en A Nightmare on Elmstreet y Erica Albright en The Social Network. No mucho después, interpretó a Lisbeth Salander en The Girl With the Dragon Tattoo, que se convirtió en su papel principal.

Desde entonces, ha protagonizado películas como Her, Carol, Dominion, A Song to Sing y Mary Magdalene. Ella está en el próximo Nightmare Alley, protagonizada por Molly Cahill.

La actriz también ha aparecido en episodios de programas de televisión.

Mara es conocida por sus trabajos de caridad y creó la Fundación Uweza, que se encuentra en Nairobi, Kenia. El objetivo es ayudar a los residentes que viven en la pobreza y enfrentan desafíos en su vida diaria.

Uweza fue fundada en 2008 y ahora brinda a 300 niños oportunidades para desarrollar su talento, habilidades y educación.

También patrocinan “Golden Girls Power”, que brinda a las niñas un espacio seguro para reunirse, socializar y aprender sobre temas que son relevantes para “mejorar su bienestar mental, emocional y físico”.

Mara y Phoenix son veganos, pero Mara lo llevó a otro nivel al crear una línea de moda vegana.

La marca,https:/www.hiraethcollective.com/” target=”_blank”> , consiste en ropa y accesorios listos para usar. Fue fundada junto a sus socios Sara Schloat y Chrys Wong para servir a mujeres conscientes que “valoran la calidad y el diseño pero no quieren comprometer sus creencias éticas”.

La ropa y los accesorios de la marca no contienen cuero, piel, lana ni seda.

“Eso fue realmente importante para mí, saber de dónde viene todo y que todo proviene de un lugar de integridad”, dijo Mara a Vogue después del lanzamiento de la compañía. Los precios van desde $160 a $1,500.