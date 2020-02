Francisca Lachapel hace una dura confesión: ¿qué tiene que ver Fonsi?

View this post on Instagram

Les tengo que confesar que me está costando mucho retomar mi rutina de ejercicios.. Siento que mi cuerpo y mente aún están en diciembre del año pasado de fiesta🥳💃🏽 (estamos casi en marzo🙄) pero ya me puse las pilas💪🏽 …………………………………………………… A diferencia de lo que muchos podrían pensar de mi, que me encantaaaa hacer ejercicios, la realidad es que no🤭. Perooo yo entiendo que ejercitarme, poner en movimiento mi cuerpo, me beneficia muchísimo. Por ejemplo hacer ejercicios previene problemas de salud, aumenta la fuerza, mejora el sueño, aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y Un sabio amigo hace mucho tiempo me dijo, Francisca aprende hacer las cosas que DEBES (porque son buenas para ti) aunque no quieras.. 💪🏽 A propósito, he aplicado este principio en otras partes de mi vida y me ha dejado muy buenos resultados. ……….•••••••••••••••••••••••••………. Así que si alguien por aquí nunca antes ha hecho ejercicio, porque no te gusta, porque no sabes como empezar, o simplemente le falta un poquito motivación, te invito a que comiences con un período de 10 minutos de ejercicio ligero. Una caminata rápida todos los días es un buen ejercicio para empezar. Y luego a medida que le agarren el gustico, Aumenta!! Poquito, a poquito. Suave, suavecito 🎵 como dice la canción 🤣 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you @yaspersonaltrainer por tu dedicación, profesionalismo y paciencia.