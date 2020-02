Exatlón Estados Unidos: ¿Chuy Almada es un mal líder?

Este martes 11 de febrero los Contendientes volvieron a perder contra los Famosos en Exatlón Estados Unidos. Esta mala racha ha provocado que se cuestione el liderazgo de Chuy Almada. “Elías Tirado (de los azules)refleja un poco el desánimo del equipo azul por regresar a La Cabaña, retando el liderazgo de Chuy Almada en Exatlón EE.UU”, informó este martes la página de Telemundo.

Mientras que el lunes Paula Leyes, quien fue eliminada el pasado domingo, reveló en el programa matutino que se sorprendió cuando Chuy, quien es el líder, le informó que ella iría al circuito de eliminación a pesar de ser una de las mejores competidoras del equipo. “No sabía que iba estar en eliminción, no era mi porcentaje”, dijo Paula, quien perdió contra Michelle 4-0 en Domingo de Eliminación, en Un Nuevo Día. “Chuy Almada no sirve como líder en el caso de Paula, fue una injusticia, Queta y Michelle no sirven no aportan nada”, dice un usuario en YouTube.

Lo cierto es que Michelle es quien tiene el porcentaje más bajo de su equipo los Contendientes, por lo que automáticamente iba para el circuito de eliminación. Mientras que Chuy, quien es el líder, tiene el poder de escoger a cualquiera de sus compañeras para que enfrentará al competidora con el porcentaje más bajo. Chuy escogió a Paula, quien sumo puntos a su equipo pero luego se puso mal de salud. “Chuy tienes que escojer al de menos porcentaje para la eliminacion si no no le van a echar ganas animo y mucha suerte 💙”, comentó una usuaria en la página de Instagram de Chuy.

Cabe mencionar que en todo reality show los competidores crean sus propias estrategias para poder llevarse la victoria. En Exatlón Estados Unidos, solo un competidor se puede llevar la victoria. Por lo que si es valida la estrategia de que el líder envie a los mejores del equipo al circuito de eliminación, así tiene más probabilidades de llegar a la final.

En la primera temporada de Exatlón, Chuy también fue líder de su equipo y tuvo la oportunidad de enviar a Kenny Ochoa al circuito de eliminación para enfrentar a Miguel Montaño, el competidor con menos porcentaje. En esta ocasión, Kenny ganó el circuito de elminación y hasta llegó a la gran final.

En esta cuarta temporada, el entrenador mexicano es quien tiene el más alto porcentaje de victorias, por lo que lo convierte en el líder de los Contendientes. Además siempre está tratando de darle aliento a su equipo cuando se encuentran en la cabaña o cuando están en pleno circuito. Pero no es secreto que los azules han perdido el ánimo y la unión.