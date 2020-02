Exatlon EEUU 4: Alondra Gonzalez y Chuy Almada, ¿Los más fuertes?

View this post on Instagram

¡Dando el 100 y un poquito más! 💥🐃 . Nunca es suficiente, no te pongas límites, NUNCA te conformes, destruye todo lo que te quiera bloquear tu camino y QUE TRUENE ⚡️⚡️ . #TeamChuyAlmada 🇲🇽 #TeamContendientes #exatlon #exatloneeuu