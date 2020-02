Exatlon 4 EEUU: Estos concursantes serán padres próximamente

Exatlon Estados Unidos ya se encuentra en marcha por la cadena Telemundo, y a medida que avanza la competencia, la audiencia va conociendo cada vez más intimidades de cada concursante, que se vuelven casi ó a veces más interesantes que sus logros deportivos.

Tal es es el caso de dos concursantes de esta cuarta temporada, quienes próximamente recibirán un premio que, nos atreveríamos a asegurar, es mejor que ganar el más grande circuito en las arenas de Exatlon Estados Unidos: ¡Serán Padres!

Se trata de Tommy Ramos, de la primera y ahora la cuarta temporada y de Fernando Lozada, ambos del equipo Famosos.

Ramos, de 33 años, se ha hecho un nombre como gimnasta en su natal Puerto Rico, llegando a representarla en diferentes campeonatos de renombre a nivel internacional. Lozada, por su parte, tiene 30 años y es conocido por su participación en Reality Show “Acapulco Shore”, en su infancia fue un niño activo y practicó todo tipo de deportes, desde fútbol hasta gimnasia artística.

Pero ambos concursantes no sólo tienen en común el color de sus camisetas, también son hombres de familia que están dispuesto a todo por los suyos, sobre esto Tommy dijo: La despedida es de lo más difícil que me ha tocado vivir. Las dejo con el 💔 y con las esperanzas de traerle orgullo, gloria y honra. Las dejo pero volveré… volveré con más ilusiones que nunca! Las amo y este súper sacrificio lo hago por ellas, para asegurarle un futuro próspero y saludable. Las amo con todo mi ❤️ . Exatlon… bring it!

Fernando Lozada no es tan experimentado en eso de ser padre como Tommy, el influencer fitness recientemente compartió la buena nueva de que espera un hijo junto a su esposa, Triana León, una Health Coach certificada, a sus millones de seguidores en la red social Instagram y aseguró sentirse ¡Lleno de alegría, pleno y completo!

Para conocer más de la travesía de ambos atletas del team Famosos, no olviden sintonizar Exatlon Estados Unidos, de lunes a viernes a las 7pm/6pm C por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.

