Exatlon 4 EEUU: Concursante eliminada asegura que hay romance en la competencia ¿Quienes son?

En Exatlon Estados Unidos a medida que avanzan los días, se empiezan a afianzar no sólo las fortalezas físicas, sino la convivencia y los lazos entre los miembros de los dos equipos. Esto sin contar los romances que ya han pasado en temporadas anteriores y al parecer en esta también están sucediendo.

Esto lo aseguró la concursante eliminada Michelle Terán, del Team Contendientes, quien al asistir al show de las mañanas de la cadena Telemundo indicó que como todo, las relaciones con los miembros de su equipo y la química se fue dando poco a poco, “e incluso hay uno que otro romance por ahí”, cosa que los presentadores del programa recibieron con asombro y no tardaron en hacerle más preguntas a Michelle para que contara quienes eran los enamorados de la competencia más feroz de la televisión.

Exatlón EE.UU.: La eliminación de Michelle Terán | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. El equipo azul pudo llevarse la victoria que estuvo esperando por tanto tiempo, aunque eso no impidió que Michelle Terán tuviera que ser eliminada de la competencia. La ex competidora nos visita para hablar de su salida de Exatlón EE.UU. YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Official page: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV Exatlón EE.UU.: La eliminación de Michelle Terán | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/unnuevodia 2020-02-24T17:22:03.000Z

Michelle Terán, siempre muy simpática, se negó a revelar la posible nueva pareja de la competencia, pero si dijo sin ningún tapujo que el llamado “Espartano” Isaiah Vidal podría ser el Contendiente que al final pues ha demostrado su endereza a la hora de competir, y considera a Alejandra Azul Lara la más débil de los guerreros que aun continuan en dominicana dándolo todo para alzarse con el triunfo.

¿Quienes son los enamorados del Team Contendientes?

Eso todavía no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es que Exatlon Estados Unidos tiene a todos enganchados. No se pierdan la competencia de lunes a viernes a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook