Exatlon 4 EEUU: Dennhi y Chuy ¿Están frustrados con su equipo?

Ya inició la quinta semana de batalla en Exatlon Estados Unidos con 16 participantes luego de la partida del contendiente Omar Gonzalez, lo que el mismo presentador Erasmo Provenza llamó un punto bajo en los azules. Sobre esto, precisamente comentó el líder del equipo Chuy Almada: “Esta semana vamos a venir con todo, no nos vamos a dejar arrebatar los beneficios.” Dijo el boxeador Mexicano, que ahora mismo cuenta con la más alta puntuación de la competencia. Hoy 17 de febrero, en la lucha por la Fortaleza, los brazaletes de velocidad y la suite MVP, estarán fuera de los circuitos el Contendiente Jorge Mertel, por una lesión y el Famoso Tommy Ramos, por el permiso para conocer a su nueva hija.

Pero ya a más de un mes de duras batallas en la que los azules la han tenido muy difícil, se empiezan a sentir las fricciones entre los más hábiles del equipo, Chuy Almada y “la bala” Dennhi Callú, quienes no pueden ocultar su frustración ante la visible falta de compromiso de algunos de sus compañeros, alegando que se sienten solos en su lucha por ganar la competencia más feroz de la televisión hispana.

“Siento que me estoy rindiendo, que ya mis palabras no despiertan” Aseguró Almada en el programa, mientras que Dennhi dijo sentirse “sóla y desanimada”, por algunas palabras que han dicho sus compañeras, más concretamente Mariaqueta Rodríguez, quien en plena competencia durante la jornada de eliminación, dijo: “Tengo sueño” y eso no sentó bien con Chuy ni Dennhi.

Hoy la pelea por la Fortaleza podría darle un nuevo aire a los azules quienes, como indican dos de sus atletas más fuertes, está pasando por un duro bajón. Para conocer más de Exatlon Estados Unidos en una etapa de infarto, no se la pierdan de lunes a viernes a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.

¿Lograrán sobreponerse?

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook