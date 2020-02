Las noticias interesantes del día comienzan con el paso de decenas de luminarias por la alfombra de Premios Lo Nuestro, en donde Clarissa Molina se robó el show, no solo por su atuendo, sino por un poderoso mensaje que envió en el evento.

De igual manera, la condena que le impusieron a la antigua estrella de Disney Chris Tavarez, el nuevo mensaje de Rodner Figueroa a su madre fallecida y la manera como Irina Baeva se sumó al cumpleaños de las hijas de Gabriel Soto, son tema de conversación este viernes.

Quédate con nosotros y entérate de estas y otras noticias en mayor despliegue:

1. Clarissa Molina, la reina de Premios lo Nuestro por partida doble

Anoche se llevó a cabo una nueva gala de Premios Lo Nuestro y la alfombra fue un derroche de glamour y belleza, por la que brillaron personalidades como Kimberly dos Ramos, Jackie Guerrido, Sandra Echevarría, Alejandra Espinoza y otras más, pero sin duda quien fue la reina absoluta fue la preciosa Clarissa Molina.

La conductora de Univisión lució guapísima en un ajustado vestido con accesorios de plumas en la falda y en las mangas, y no solo aprovechó su paso por el evento para posar ante las cámaras sino para enviar un poderoso mensaje ante la situación política y de orden público que se está viviendo en su isla de República Dominicana.

DIOS • PATRIA • LIBERTAD”, fueron las palabras que Clarissa se pintó en su brazo, que mostró con la bandera de su isla. “Desde @premiolonuestro alzando mi voz y las de todos mis hermanos Dominicanos. Queremos lo que por derecho nos pertenece dijo después en Instagram

2. Condenan a Chris Tavarez de Disney Channel por violencia doméstica

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes febrero 21 del 2020 2020-02-21T00:12:16-05:00

Chris Tavarez, una de las antiguas estrellas del programa KC Undercover de Disney Channel, fue condenado a pasar tiempo tras las rejas, por hechos de violencia doméstica.

El actor, quien fue detenido en noviembre pasado, deberá estar casi un año en prisión, según lo reportó Page Six.

La Fiscalía de Los Ángeles le impuso al joven de 27 años una condena de 300 días en prisión y libertad condicional por 5 años, al igual que exigió 52 semanas de un curso de concientización sobre violencia doméstica, al igual que un plan educativo contra el alcohol.

3. Rodner Figueroa dedica bellas palabras a su madre y la muestra de joven

Después del fallecimiento de su madre, Eucaris Rigual, a sus 84 años, Rodner Figueroa rindió un sentido homenaje a su progenitora, y a través de su cuenta de Instagram, el copresentador del programa de televisión Al Rojo Vivo, subió una bella imagen en blanco y negro de la venezolana.

“Mi Amor Eterno!!! Descansa en Paz!!!”, fue la frase con la que el fashionista acompañó la imagen, al tiempo que agradeció por el homenaje que le rindieron a su mamá en Al Rojo Vivo.

“Este sentido tributo a mi madre se lo rindieron hoy en @alrojovivo. Gracias a todo el equipo en especial a mi amiga del alma @laudelca a @mariacelestearraras @ric.saj_adventures y al editor Manuel por haberle hecho esto a mi mami con tanto amor y cariño!!!”, afirmó Rodner. “Me han llenado el alma de bellos recuerdos compartidos con mi mamá a quien ya extraño profundamente, pero recordarla en vida me da mucho aliento de seguir construyendo una vida ejemplar, tal y como ella me lo inculcó con su ejemplo!!!”, declaró el comunicador.

4. Irina Baeva se suma a cumpleaños de las hijas de Gabriel Soto

Elissa Marie y Alexa Miranda, las hijitas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán cumplieron 11 y 6 añitos, respectivamente, y el galán llenó sus redes de bellos mensajes, pero lo que llamó la atención fue que su novia Irina Baeva se sumó al festejo en redes.

La actriz le dio “Me gusta” a los preciosos mensajes que su enamorado escribió a sus dos retoños, y esa fue la manera en la que quiso desearles feliz día a las pequeñas y demostrarles su cariño.

“Hoy ya cumples 11 años hija mia. (17 de febrero). Gracias por haberme escogido como tu papá. Gracias por darme las alegrías más grandes con cada abrazo que me das, con cada sonrisa y con cada vez que me dices un ‘te amo’ ❤️. Que la vida te siga dando todas las bendiciones y salud hija”, enfatizó el orgulloso papá, quien dos días después, hizo lo propio con Miranda. “Eres la niña con el corazón más grande la más pícara, y la más tierna de todo el mundo 😀😀😀. Me derrites el corazón con tus miradas, con tus sonrisas y con todo el amor que me das hijita ❤️”, puntualizó el galán. “AMO ser tu papá y también voy a estar SIEMPRE para acompañarte y amarte en tu camino. Feliz cumpleaños hijita 😃🎉🎊🎈mucha salud y mucha vida mi amor. miranda mybabygirl daddyslittlegirl ❤️”, declaró.

Soto, quien acompaño el mensaje con una tierna la foto, donde se ve a él abrazado con su pequeña.

5. Tras salir del hospital Silvia Pinal revela que cambiará su vida

Silvia Pinal regresó a su casa en la capital mexicana luego de varios días hospitalizada por una severa infección en el riñón y reveló que aunque está mejor, debe hacer varios cambios en su vida si quiere vivir bien varios años más.

“Los doctores me dijeron que me tengo que cuidar un poquito más y que tengo que ser más cuidadosa, tengo que llevar una dieta más rigurosa. Tengo que portarme mejor”, dijo la actriz de 88 años al hablar con el programa Ventaneando, que la abordó al salir del hospital. “Cuando vi los resultados y vi que estaba bien, me tranquilicé, me dio mucho agrado y dije: ‘voy a empezar a trabajar otra vez’. Así de facil”.