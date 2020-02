Aracely Arámbula asegura que Luis Miguel no le da ni una llamada a sus hijos: Video

Cada vez Luis Miguel queda peor parado en asuntos de paternidad. El cantante sigue sembrando ausencia con sus hijos, Danielito y Miguel, de 12 y 13 años, mostrándose tan mal en su rol de papá, que hasta sus antiguos amigos y su exmujer ya no se quedan callados a la hora de hablar del Sol de México.

Así como lo oyen… la imagen del cantante sigue por el piso en esa materia y luego de que el intérprete Diego Verdaguer criticara públicamente al mexicano, ahora el turno fue para Aracely Arámbula, quien ya no se preocupa por que el nombre de su ex quede intacto.

“Estoy enojado con Luis Miguel porque no me gusta como trata a sus hijos, Creo que debería estar. Cada uno hace lo que quiere, pero si yo tuviera esos hijos, estaría más presente porque uno debe estar más cerca de los hijos”, fue la frase del intérprete de “La Ladrona”, que alborotó el avispero.

Acto seguido a su manifestación, los reporteros interrogaron a la protagonista de “La Doña”, quien al principio quiso ser diplomática, pero al final le mandó el zarpazo al padre de sus dos hijos, de quien afirma no les da a los pequeños ni un vaso de agua.

“Mi Diego es un hermoso, es un gran amigo. Dieguito y Amanda son divinos, son grandes personas a las que quiero y admiro, y yo respeto la opinión de toda la gente”, dijo inicialmente Aracely, quien remató con temenda denuncia, en lo que fue un mensaje directo a Luis Miguel. “Es importante. La familia es muy importante y ojalá que ya que ustedes están preguntando tanto, haya una respuesta positiva (de Luis MIguel) hacia mis hijos, porque ahorita, hasta la fecha, no han recibido ni una llamada de él”.

Las declaraciones de la mexicana surgen solo unas semanas después de que en un evento en República Dominicana empezara el 2020 cantándole fuerte unas cuantas verdades al intérprete de Por debajo de la Mesa, con quien tuvo una relación entre el 2005 y el 2009 que desde su final ha estado plagada de rumores que señalan que el cantante no ha hecho su rol de papá ni emocional ni económicamente.

VídeoVideo related to aracely arámbula asegura que luis miguel no le da ni una llamada a sus hijos: video 2020-02-12T00:12:42-05:00

“Si me preguntan, preferirá que ellos pudieran compartir más allá, con la familia, porque el tiempo no regresa y yo le diría (a su ex) que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, porque no es conmigo, no, es con ellos”, aseguró la actriz en entrevista con Al Rojo Vivo, dond enegó que esté exigiendo una pensión millonaria.

“A la gente le gusta especular con estas noticias, eso llama la atención, dicen mucho desde siempre, pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo y de mi familia y de nosotros”, concluyó Aracely, quien tiene la esperanza de que Luis Miguel comience a ver por sus hijos.