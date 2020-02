¿Alicia Machado está enamorada?: ¿quién es el afortunado?

View this post on Instagram

Me duermo o sigo disfrutando? Algo sucede cuando rompes las cadenas de las propias dudas y falsas teorías sobre ti mismo! Siento una fuerza positiva inexplicable que comienza a apoderarse de mi como hace algún tiempo caracterizando mi andar! Regresando a lo que está a lo que es a lo que soy! Nuevos rumbos traen nuevos desafíos! Si no te diviertes de que sirve ? Que viva el mes del amor 💓 #febrero #2020 @maliciabyalicia @machadoaliciaoficial