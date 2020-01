Sofía Castro se confiesa en “Mira Quién baila All Stars”

Anoche durante el estreno de la exitosa competencia de baile de Univisión llamada “Mira Quién Baila All Stars”, la actriz y concursante Sofia Castro habló por primera vez públicamente acerca de la amargura e incomodidad que sufrió durante todos los años en que formó parte de la primera familia mexicana.

Por ser hija de la actriz Angélica Rivera, la famosa “Gaviota” mexicana, quien fuera primera dama de Mexico al estar casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, Sofia Castro Rivera y sus hermanas tuvieron que acomodar sus vidas al exigente horario, disciplina y estilo de vida pública que les fue impuesto por las circunstancias.

Fueron años de escrutinio y ajetreo permanente, pero hasta el momento la actriz de 33 años, hija también del productor José Alberto Castro, nunca había revelado sus sentimientos al respecto.

Anoche en MQB All Stars, Sofia Castro Rivera no solo bailó con estilo un difícil tango luciendo segura y desparpajada, también sus confesiones causaron sensación.

Sus movimientos cautivaron a los jueces Dayanara Torres, ex Miss Universo y ganadora de la quinta temporada de MQB, Casper Smart, director creativo y bailarín profesional; ex marido de Jennifer López, y Bianca Marroquín quien regresó tras siete años de no haber participado como jurado de este reality show. A pesar de la exigencia de este baile argentino, Castro lució segura, mostró su destreza con elegantes movimientos

tia en Veronica Castro y su primo el cantante Cristian Castro. Esta actriz de 33 años, famosa en telenovelas y series viene con gran ímpetu y competirá sin descanso para obtener el triunfo.