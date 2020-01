Top 5: Noticias Interesantes del 8 de Enero de 2020

View this post on Instagram

La mayoría de nosotros ya tiene claras sus metas del año o algunos apenas las están trabajando. Pero hay algo muy importante que no se nos puede olvidar. No solo cuenta establecer tus metas, es más importante el sistema que implementas para conseguirlas y me explico; ………………. Las metas son el resultado de lo que quieres alcanzar, el sistema es el proceso que conduce a esos resultados. …………………. A veces nos desanimamos porque gastamos mucho tiempo pensando en nuestras metas y no usamos el tiempo suficiente para diseñar el sistema. ………………………. Precisamente por eso al inicio de un nuevo año nos damos cuenta que hemos tenido los mismos resultados o que no hemos podido alcanzar las metas deseadas. El problema y me consta porque me ha pasado, es que no hemos implementado el sistema correcto para alcanzar esas metas o si ya tienes el sistema y no ha funcionado, es tiempo de cambiarlo🤷🏽‍♀️ …………… Yo he aprendido que Tu compromiso con el proceso es lo que determinará tu progreso. 💪🏽 ……………… Es muy fácil sobrestimar la importancia de un momento decisivo y subestimar el valor de hacer pequeños avances diariamente. Un pequeño avance puede con el tiempo convertirse en algo asombroso. …………..❤️ Todo lo maravilloso, espectacular y grande que ves es de una previa acción. …………..🙏🏽 Así que no te enfoques solamente en ese carro que quieres, en la casa que de tus sueños, el el ingreso ideal. Enfócate 100% en los nuevos hábitos que crearás para que puedas alcanzar todo lo que te has propuesto para este año. ¡Vamos con todo!