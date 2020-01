¿Qué ver en TV? – Domingo 19 de Enero de 2020

Este domingo tenemos los programas que Telemundo y Univisión tienen en su lista de programación. Hoy es el estreno de uno de los realities más populares de Telemundo. Mientras que Univisión transmite la primera eliminación de Mira Quién Baila. Univisión también tiene dos programas especiales en Aquí y Ahora y Crónicas. Mientras que Telemundo transmite una popular cinta de Marvel.

Lo que tienes que ver:

1. El gran estreno de la segunda temporada de “La Voz”

Este domingo es el gran estreno de la segunda temporada de La Voz por la cadena Telemundo. La tan esperada competencia de canto también introducirá elementos innóvadores mientras los famosos coaches Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, ellos descubran a los vocalistas más prometedores de la nación. Así que prepárate para ver las audiciones a ciegas a partir de este domingo. La Voz transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

2. “The Amazing Spider-Man” protagonizada por Andrew Garfield

Andrew Garfield protagoniza la cinta de The Amazing Spider-Man. La historia cuenta que el joven fue abandonado por sus padres y criado por su tíos, el adolescente Peter Parker (Andrew Garfield), también conocido como Spider-Man, está tratando de resolver quién es y cuáles son exactamente sus sentimientos por su primer amor, Gwen Stacy (Emma Stone) . Cuando Peter encuentra un misterioso maletín que era de su padre, persigue algunas claves para resolver la desaparición de sus padres. Su búsqueda lo lleva a Oscorp y al laboratorio del Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), lo que lo lleva a un curso de colisión con el alter ego de Connors, quien se convierte en Lagarto. The Amazing Spider-Man transmite a las 3 p.m., hora del Este por Telemundo.

3. Primera eliminación en “Mira Quién Baila”

La semana pasada fue el estreno de la nueva temporada de Mira Quién Baila por la cadena Univisión. Lo que quiere decir que hoy es la primera eliminación. Los jueces decidieron que El Bebeto y Brea Frank fueran los nominados de la primera gala de MQB All Stars

Después de presenciar los duelos, los jueces decidieron que Fanny Lu, Kimberly Dos Ramos, Brea Frank y El Bebeto debían bailar de nuevo para evitar ser nominados. Tras analizar con lupa su segunda presentación en la pista, Bianca, Dayanara y Casper concluyeron que lo sentenciados serían el cantante mexicano y el locutor dominicano. Mira Quién Baila transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univisión.

4. “Aquí y Ahora” con el tema de “Deportación con regreso”

Este domingo el programa Aquí y Ahora tienen preparado varios temas. Uno de ellos es el de “Deportación con Regreso”. Después de haber sido deportado el caso de Jorge García tuvo un giro radical. Ahora está de nuevo con su familia en los Estados Unidos. Entérate cómo lo logro. Otro tema es el de “Calles desbordadas por manifestaciones”. Las calles se han visto desbordadas por paros y manifestaciones. Desesperadas y sin transporte, tres trabajadoras domésticas piden desesperadamente ayuda. Aquí y Ahora transmite a las 7 p.m. hora del Este, por Univisión.

5. “Crónicas” cuenta la historia de “El Más Buscado”

Crónicas tiene preparado tremenda historia sobre un hombre que los celos lo cegaron y asesinó a su esposa, escapó sin dejar pisa y se convirtió en “El Más Buscado”. “Es alguien muy complicado psicológicamente, muy violento”, expresó Julio Grijava, quien le dio vida a El Más Buscado. “Tomemos en cuenta que la violencia no es solamente física la peor es la psicológica”, dijo Karen Olimpio la actriz que interpreta a la protagonista de El Más Buscado. “Creyó que sería su felicidad y se convirtió en su verdugo el día de su boda” Crónicas transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Univisión.