El 2020 ya está con nosotros y este 1 de enero los titulares de las noticias más interesantes no tienen que ver solo con el día como tal, sino con lo que vendrá de aquí en adelante.

El famoso Desfile de las Rosas, que tendrá lugar hoy en Pasadena California, se roba toda la atención de la jornada, pero desde ya muchos no dejan de hablar de la entrega de los Premios Globo de Oro, que tendrá lugar el 5 de enero y que desde el primer día del año ya es tema de conversación.

Por otro lado, este 1 de enero el mundo mira hacia adelante y no deja de pensar en las elecciones primarias del Partido Demócrata y las presidenciales de noviembre, con la que muchos inmigrantes esperan que Donald Trump salga del poder.

Y hablando del toque rosa, las bodas de Adamari López y Toni Costa, Jennifer López y Álex Rodríguez y Francisca Lachapel y Francesco Zampogna son una petición en titulares que los fans de estas parejitas esperan ver hechas realidad este 2020.

1. El Desfile de las Rosas se celebra este 1 de Enero

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes del 1 de enero de 2020 2020-01-01T00:12:23-05:00

Este miércoles 1 de enero se celebra el Desfile de Rosas en Pasadena, California. La cadena Univisión vuelve a transmitir el espectacular desfile de carrozas repletas de flores, banda musicales y unidades ecuestres. Esta vez, y destacando su labor en el mundo del entretenimiento y del activismo, las actrices Rita Moreno y Gina Torres y la gimnasta olímpica Laurie Hernández han sido nombradas grandes mariscales del Desfile de las Rosas. La cadena Univisión empezará la transmisión del desfile a las 10 a.m., hora del Este.



2. Los Premios Globos de Oro se celebran el 5 de Enero

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes del 1 de enero de 2020 2020-01-01T00:12:23-05:00

Los Globos de Oro, la ceremonia que abre la temporada de las premiaciones del 2020, se roba los titulares desde ya, como antesala a la gala del próximo 5 de enero. Esta vez, la velada va a taner como anfitrion a Ricky Gervais. Marriage Story lidera la lista de los nominados, obteniendo seis nominaciones, seguidas por The Irishman y Once Upon a Time en Hollywood, con cinco cada una.. En el lado del cine, Joker y The Two Popes obtuvieron cuatro nominaciones cada una, mientras que en asuntos de televisión, Chernobyl, The Crown e Unbelievable, aparecen como las mejores, con cuatro nominaciones cada uno. Siguiendo con tres nominaciones están Barry, Big Little Lies, Fleabag, Fosse/Verdon, The Kominsky Method, The Morning Show y Succession. Netflix lidera a los distribuidores de películas con 17 nominaciones, incluyendo sus primeros nominados con The Irishman, Marriage Story y The Two Popes y a la mejor película musical o de comedia por Dolemite Is My Name. Sony le sigue con ocho nominaciones. Netflix lidera con nominaciones de TV con 17, seguido de HBO con 15.



3. Este año son las elecciones presidenciales

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes del 1 de enero de 2020 2020-01-01T00:12:23-05:00

Aunque todavía faltan 11 meses para que tengan lugar las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump busca su reelección, desde hoy el tema electoral se roba los titulares, pues es quizá el tema más importante del año a novel político. Además de los comicios generales, a lo largo del año los diferentes estados efectuarán sus elecciones primarias para elegir al candidato del Partido Demócrata que enfrentará a Trump, y con el que no solo los votantes de esa filiación sino millones de inmigrantes y defensores de derechos humanos esperar que el actual inquilino de la Casa Blanca sea derrocado.



4. Fans esperan bodas de Adamari López, Francisca Lachapel y Jennifer Lopéz este 2020

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes del 1 de enero de 2020 2020-01-01T00:12:23-05:00

El 2020 no solamente llegó con muchas expectativas y con aires de esperanzas de que las cosas sean mejor para todos sino con un dejo de amor en el ambiente. Aunque hoy es apenas el primer día del año, fans de las parejitas más queridas del momento esperan que este 2020 ocurran tres de las bodas más esperadas del mundo del entretenimiento: las de J.Lo y A-Rod, Francisca Lachapel y Francesco Zampogna y Adamari López y Toni Costa. Aunque los galanes de las tres luminarias ya entregaron sus respectivas sortijas, aun ninguna de ellas ha hablado de fechas concretas, pero más de uno est’a cruzando los dedos para que este 2020 Cupido haga de las suyas y nosotros presenciemos tres matrimonios de lujo.



5. Manos latinas dieron la bienvenida al 2020 en Times Square

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes del 1 de enero de 2020 2020-01-01T00:12:23-05:00

Muy a las 12:00 am de este miércoles los estadounidenses dimos la bienvenida al 2020, y en un hecho que está rodando en todos los titulares, uno de los encargados de activar la famosa bola de Times Square para iniciar el Año Nuevo fue un latino. La hazaña del jovencito, identificado como Ricardo Herrera, de apenas 17 años, estudiante del Washington Heights Expeditionary, del Alto Mahnattan, ha dado lugar a todo tipo de historias y reconocimientos en medios de comunicación. El alumno, quien es hijo de padre mexicano y madre ecuatoriana, y quien promueve un proyecto a favor de la lucha contra el cambio climático, se convirtió en el primero orgullo latino del 2020.