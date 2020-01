Mira Quién Baila All-Stars 2020: ¿Quién fue el 2do eliminado?

Hoy en MQB All Stars los participantes le dieron la vuelta al mundo con bailes y atuendos de diversos países fue una noche de homenaje a diversos ritmos y culturas cargada de color y sabor.

En la segunda eliminación de MQB All Stars se despidió de la competencia Fanny Lúluego de no haber logrado reunir los votos suficientes para seguir mostrando su talento.

Fue una emotiva despedida pues reunió el 49% de los votos contra el 51% que reunió Brea Frank. El domingo pasado habían quedado en la cuerda floja y esperando reunir los votos de los fans para poder continuar Fanny Lu y Brea Frank por segunda vez consecutiva.

Fanny Lu se mostró activa en redes mostrando detalles de su duro entrenamiento e invitando a sus fans a apoyarla:

Con esfuerzo y corazón le dedicó todo el ánimo a sus entrenamientos y con entusiasmo siguió promocionando su participación: “Vamos con toda!”, expresó recordando escenas de su emotivo baile la semana pasada.

https://www.instagram.com/p/B7t8vCKFTK-/?igshid=1ojn6msq5yyym

Esta semana le tocó como país, el exótico Brasil y sus ritmos de Samba. Tenía un bello traje verde que elaboró Miguel Ángel Masjuan que destacaba su menuda figura y se lanzó a la pista.

Después del baile que tuvo momentos fantásticos pero también altibajos fue valorada por Casper Smart por su técnica y además dijo que había mejorado semana tras semana pero la emoción la dominó por instantes.

Blanca Marroquín le dijo que el miedo se le notaba en la cara pero Dayanara Torres destacó algunos momentos de magia.

Por su parte Brea Frank ya había anunciado en sus redes que tenía que bailar un merengue, el ritmo de su tierra dominicana y que por eso el reto era doblemente exigente

Con un alegre tema de Juan Luis Guerra el dominicano se le midió al reto, pero por tratarse de un merengue de corte más profesional al que está acostumbrado en fiestas informales lució un poco tenso.

Bianca le celebró su bella energía pero le dijo que su baile fue muy básico y sencillo con poco grado de dificultad. Dayanara le dijo con gracia que disfrutaba verlo gozar su baile pero que no le gustó la coreografía no. A Casper Smart no le costó decir que no le había gustado. “Esto es una competencia a la que no creo que pertenezcas. Te falta técnica”, dijo seriamente. “Nuestro trabajo es decir lo que no funciona para guiar a la audiencia”.

Finalmente a pesar de las opiniones de los jueces, tal y como sucede cada semana, es el público quien decide con su votación quien se queda y quien se va. Y el resultado fue favorable por el 51% para Brea Frank creando polémica en el auditorio pues no es un concurso d e popularidad sino de técnicas de baile.

Fanny bailó por la fundación del St Jude’s Children’s Hospital en Memphis para tratar niños con cáncer y asistir a las madres y sus familias. Los niños reciben su tratamiento sin pagar nada. Fanny se despidió con sonrisa y recibió encantada el cheque de cinco mil dólares. “Los retos se toman para hacerlos hasta donde lleguen. Este cheque es para ustedes y por eso me voy feliz!”, dijo.

Hoy en MQB All Stars los participantes le dieron la vuelta al mundo con diversos bailes maravillosos. Quedaron entre los amenazados de nuevo Brea Frank, Sofia Castro y la reina Kiara Liz Ortega.

Los jueces decidieron algo insólito y fue someter a los tres al voto popular para que se decida quiénes bailaron mejor!

Se abrió ya la votación. A VOTAR!

Y que ganen quienes mejor bailan!

¿Cómo votar en Mira Quien Baila All-Stars?

Los votos podrán emitirse en Univision Conecta, haciendo clic aquí. Después de que termina el programa, a partir de las 10 p.m ET/7 p.m. PT.

Lo votos pueden emitirse aquí, al hacer clic aquí te lleva a la página Univisión Conecta.

Al votar en Univision Conecta, tienes la oportunidad de votar 10 veces por tu participante favorito o repartir sus 10 votos para varias participantes si así lo deseas.

Una vez que use sus 10 votos, recibirás un mensaje que dice: Gracias por votar, regrese el próximo domingo.

Tienes solo 48 horas para votar