Mónica Márquez, eliminada de Exatlon 4 EEUU – ENTREVISTA EXCLUSIVA

Exatlon Estados unidos inició con una semana de altas emociones, las chicas fueron a la eliminación y fue a Mónica Márquez, del team Famosos, a quien se le acabó el sueño a partir de hoy, luego de estar lesionada durante algunos días de la primera semana, y no poder darle puntos a su equipo, regresó hoy con la intención de darlo todo, pero los contendientes barrieron con los circuitos y consiguieron el puntaje necesario, por lo que la chica con el menor porcentaje de victorias en el equipo rojo, Mónica Márquez, fue la primera eliminada de la temporada.

Luego de un duelo de infarto entre Jorge Mertel y el Maza, que le dio a los contendientes los 10 puntos y envió al Team Famosos derecho al duelo de eliminación, en donde Mónica se enfrentó a Karely Lopez, en una lucha encarecida por permanecer en la competencia en la que a ratos no teníamos claro quien iba a triunfar, pero ahi fue que Márquez definió su definitivo regreso a casa.

Pudimos conversar con Mónica a su regreso de la competencia más feroz de la televisión, en donde nos estuvo contando de manera exclusiva, todas sus impresiones de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos:

Mónica, qué se sintió para ti como atleta, el haber sido parte de Exatlon Estados Unidos en su cuarta temporada?

Sólo tengo palabras positivas para Exatlon Estados Unidos. Si pudiera describir la experiencia con una palabra sería impresionante. Tuve la oportunidad de conocerme a mi misma, enfrentarme a muchos retos y temores que tenía como deportista y como ser humano, a conocer mis límites, además me fui de la competencia con una nueva familia, 8 hermanos y un papá (El Maza) un equipo de amigos maravilloso que a sólo una semana han demostrado que los rojos ¡Vamos por todo!

Si pudieses retroceder el tiempo, qué habrías hecho diferente?

Ay… Creo que habría hecho caso a las recomendaciones que me dieron, me dijeron “respeta a los circuitos, aprende a conocerlos”, y ya sabes, yo soy clavadista profesional, siempre estoy acostumbrada literalmente a lanzarme de clavado a todo, pero aquí no es así, debes conocer tu arena, entenderla, y aprender a manejarte a ti mismo dentro de ella. Eso fue lo que hizo que me lesionara y no pudiera estar al 100% esta primera semana, pero de resto ¡No cambiaría nada! Es una experiencia espectacular. Es que todo, hasta la comida fue perfecta. (Risas)

Si tuvieras que nombrar a una chica y a un chico que los ves enfilados a llevarse el triunfo, quienes serían?

¡Ahí sí que me la pones difícil! Bueno… si tuviera que elegir a dos, obvio que serían de mi equipo rojo (Famosos)… De los chicos, sería Fernando (Lozada), pues a pesar de no ser deportista de alto impacto, no sólo es buenísimo en cada disciplina, sino que tiene la actitud adecuada, él llegó a Exatlon a ganar, definitivamente ha sido una grata sorpresa.

En cuanto a las chicas… Tendría que ser Alejandra “Azul”, esa niña es talentosísima como deportista, además tiene el equilibrio mental y espiritual que se necesita en la competencia, un humor maravilloso, es encantadora y trabaja muy duro, ¡Le deseo lo mejor!

Pero hay algo muy claro que tiene Mónica, en Exatlon Estados Unidos “todo puede pasar”:

Es difícil decir a alguien que vaya directo al triunfo, en Exatlon también, junto con las destrezas, la suerte juega un papel importante… Las condiciones físicas, todo… ¡Tenemos que esperar lo inesperado!

No hay dudas que Mónica Márquez está en lo cierto. Para más de Exatlon Estados Unidos no se pierdan la competencia de lunes a viernes a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación en Exatlon Estados Unidos.

