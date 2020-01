Arrestan a actriz Mollie Fitzgerald del “Capitán América”: ¿mató a su madre?

Mollie Fitzgerald, una de las actrices que apareció en la exitosa película de Marvel, “Capitán América: El primer vengador”, fue acusada de asesinato en segundo grado después de que la policía dijo que apuñaló mortalmente a su madre, Patricia “Tee” Fitzgerald, de 68 años.

La madre de la actriz, quien también es directora y productora, de 38 años, fue encontrada muerta en su casa en Olathe, Kansas, localizada en el 10200 de South Shadow Circle, el 20 de diciembre de 2019. La policía dijo que identificaron a la sospechosa y a la víctima unos días después de ocurrido el crimen.

Fitzgerald fue arrestada y se encuentra recluida en la cárcel del condado de Johnson, con una fianza de $ 500,000, según los registros de la cárcel del condado.

Mollie Fitzgerald, además de trabajar como actriz en películas como Absurd Illusions y Trouble Is My Business, también disfrutó trabajando detrás de la cámara. Al momento de su arresto, como productora, estaba en medio de la filmación del documental, Fireball, junto con dos cortometrajes, King of Wishful Thinking y Phantasma. Fitzgerald también fue guionista y directora de los tres proyectos.



Después de ser elegida para actuar en la película de gran presupuesto de Marvel del 2011, “Capitán América: El primer vengador”, dijo a una publicación de cómics: “ser parte de esta producción ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”.

Según el perfil de Fitzgerald en LinkedIn, después de comenzar sus estudios superiores en la Universidad de Fordham, donde jugó en el equipo de baloncesto de la escuela, obtuvo su título en Artes en Drama y Comunicación de la Universidad Trinity.

Además de su carrera en Hollywood, Fitzgerald comenzó a trabajar como agente de bienes raíces en Sotheby’s International en 2016.

La actriz fue encontrada en la escena del asesinato y llevada a un hospital local para el tratamiento de lesiones menores en ese momento. El hermano de Patricia, Gary Hunziker, de 72 años, le dijo al Kansas City Star que Patricia Fitzgerald estaba regresando a Kansas City después de vivir en el área de Houston durante varias décadas.

Las autoridades investigan cuál fue el móvil motivo detrás del apuñalamiento.

El hermano de Patricia, Gary Hunziker, dijo que cuando eran niños fueron criados en la granja lechera Kahoka, Missouri, pero que su hermana se mudó a Texas, donde su esposo tenía un bufete de abogados. Incluso después de casarse con Terry, ella todavía regresaba para ayudar con la granja de la familia. “La granja lechera fue una gran parte de su vida”, dijo.



Según el obituario de Patricia, nació el 27 de marzo de 1951 en Kahoka, Missouri. Se graduó de la Escuela de Fisioterapia en 1973, antes de conocer al hombre que se convertiría en su futuro esposo, Harlon Hunziker. La pareja se casó el 19 de mayo de 1973 y estuvieron juntos hasta el momento de la muerte de Patricia.