Marjorie de Sousa está de luto: ¿quién se le murió a la actriz?

Antes de consolidar su carrera a nivel internacional Marjorie de Sousa comenzó su vida en el mundo de la actuación en su natal Venezuela, y esta vez la bella actriz confesó que no atraviesa por un buen momento, pues uno de sus grandes amigos, con quien compartió créditos en la pantalla chica, falleció esta semana.

La ex de Julián Gil usó sus redes sociales para anunciar la muerte del legendario actor venezolano Raúl Amundaray y manifestó que la noticia la dejó devastada.

El deceso de la estrella de la pantalla chica venezolana se dio este martes 21 de enero, y la rubia quiso honrar a su amigo colgando una fotografía junto a él en su cuenta de Instagram. Marjorie y Amundaray compartieron tiempo en la telenovela de Venevisión “¿Vieja yo?”, donde también hicieron una bonita amistad con otras estrellas como Jean Carlo Simancas y Adrián Delgado.

“De estas noticias que no te gustan!!! Mi querido #raúlamundaray compartí contigo algunos proyectos. No me gusta aceptar que personas con las que viví cosas tan maravillosas se tengan que ir. Me duele ver cómo se apaga la luz de otro grande de la televisión Venezolana”, comentó la exreina de belleza en su red social, mostrando su inmenso dolor.

En su misiva Marjorie también destacó los valores del fallecido actor, de quien aprendió mucho.

“Te admiraré siempre. Gracias por tantas risas, por enseñarme tanto, por siempre mostrarme lo gran ser humano y caballero que eras. Siempre con una gran sonrisa. Así te recordaré”, dijo la actriz. “Gracias infinitas y vuela alto mi querido “Abusuegri”. Dios te bendiga infinito ahora más que estás con él”.

Hasta el momento la familia de Amundaray no ha revelado las causas de la muerte del actor, quien tenía 82 años.

Marjorie y Amundaray compartieron en el 2008 y su telenovela fue de los programas más vistos en la tele venezolana hasta marzo de 2009.

Tras su publicación, los fans de la guapa actriz le manifestaron sus voces de apoyo y le dieron el sentido pésame.

Más tarde Marjorie compartió otra imagen en la que solamente comentó: “vengo del aire”, y sus fans reaccionaron con todo tipo de comentarios en los que le dijeron estar con ella en este doloroso momento.