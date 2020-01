Top 5: Noticias interesantes -31 de Enero de 2020

La jornada está repleta de noticias y sin duda alguna, la presunta pelea entre Jennifer López y Shakira de cara al Super Bowl llena titulares por la manera como ellas hicieron frente a esos rumores.

Asimismo, el baile de Carolina Sandoval en ropa íntima y la historia de la modelo colombiana que se quemó la córnea por vanidad, también están circulando en medios.

Pero es la noticia del presunto trío sexual de Fernando Carrillo con una transgénero, la noticia escandalosa del día.

Si quieres enterarte de estas noticias en mayor detalle, sigue leyendo aqui:

1. Jennifer López y Shakira acaban con rumores de enemistad en Super Bowl

Jennifer López y Shakira serán las encargadas de amenizar el medio tiempo del Supr Bowl este domingo en Miami y como no se les había visto juntas en los ensayos, comenzó a correr con fuerza el tumor de que las dos no se soportan.

Hubo incluso comentarios en redes sociales que indicaban que los malos sentimientos habrían empezado desde que Jennifer López fracasó en el Mundial de Brasil 2014, donde fue la elegida para cantar el tema oficial, que no tuvo ninguna recepctividad entre los fans, haciendo que para la ceremonia de clausura la FIFA llamara a Shakira para que cantara una canción no oficial que ella había hecho sobre el torneo.

Otros chismes de pasillos señalaron que J.Lo y la barranquillera habían pedido al staff del sitio donde ensayan que evitaran a toda costa que se cruzaran en el camino.

Pero este jueves, en plena conferencia del Super Bowl, las dos artistas acabaron con los rumores de enemistad y no solo se les vio muy amigables, sino que posaron juntas, se abrazaron y compartieron fotos en Instagram.



2. Fernando Carrilo niega haber hecho trío sexual con una mujer transgénero

Fernando Carrillo habla de supuesto trío con famosa trans Renata Altamirano y Pedro FerrizTras la polémica que vivió Pedro Ferriz Hijar al ser presuntamente descubierto por su esposa en compañía de una mujer trans, ahora se revela una nueva información comprometedora. De acuerdo con la revista Tv Notas, el conducto tuvo un trío con su amante y Fernando Carrillo. La entrevista de una fuente cercana, asegura que Renata Altamirano es la famosa influencer a quien Pedro Ferriz Hijar recurre para asuntos sexuales. Sobre la mujer trans, la fuente expresó que Hijar le ayudó a Altamirano a pagar su tratamiento hormonal, así como a realizarse uno que otro arreglito cosmético. “Se empezaron a seguir, chatearon y él comenzó a pagarle por sus servicios sexuales. Gracias al dinero de Pedro, al de otros actores y uno que otro político, ella empezó a operarse y a quedar como está ahorita”, dijo la fuente. La fuente confirmó que aunque no puede asegurar que en efecto Alexandra Stergios, esposa de Pedro Ferriz Hijar, los encontró en la cama; sí encontró un par de mensajes bastante subidos de tono y fotos comprometedoras. Pero eso no es todo, pues la persona entrevistada destacó que hace unas semanas Hijar se llevó a su amante a Cancún, donde se encontraron con el actor Fernando Carrillo y al parecer sostuvieron un trío. “Pedro la invitó unos días a Cancún, y con él iba Fernando Carrillo; mi amiga no lo podía creer, estaba muy emocionada, sobre todo porque hizo un trío con ellos y se la pasaron muy bien; dijo que a Fernando también le gusta dar y recibir”, destacó. Se sabe que además de los mimos, Ferriz Hijar le da muchos regalos especiales a Renata; desde costosos zapatos, perfumes y maquillaje de lujo. Fernando Carrillo habla de supuesto trío publicado por TVyNotas con famosa trans Renata Altamirano 2020-01-29T04:38:03.000Z

Fernando Carrillo, el legendario galán de telenovelas de los años 90 quien compartió créditos con varias de las actrices más famosas de la pantalla chica como Thalía, Adela Noriega y Catherine Fullop, entre otras, anda metido en tremendo escándalo, que una vez más puso en entredicho su orientación sexual.

Esta vez la revista Tvnotas aseguró que el venezolano se siente atraído por personas de su propio género y fue más allá y aseguró que el actor de 54 años participó en un trío sexual con una guapísima mujer transgénero y con otro caballero.

Según la cita publicación, el actor de telenovelas sostuvo el encuentro amoroso e íntimo con el periodista Pedro Ferriz Hijar y con la joven trans, llamada Renata Altamirano, y reveló que una amiga de la chica habría sido la que sacó los detalles a la luz pública.

Tras enterarse de las declaraciones, el actor habló con el programa de televisión Suelta la Sopa y respondió a los interrogantes con una tajante negativa, asegurando incluso que tomará medidas legales contra Tvnotas por haber difamado su nombre e inventar semejante historia.

“Mis abogados se encargarán de hacer lo que haya que hacer. No crean en esta falsa nota, ni siquiera conozco esos personajes con los que me involucran y que Dios los bendiga”, fue el mensaje con el que Carrillo hizo frente a los rumores.



3. Carolina Sandoval causa furor bailando con su faja

Carolina Sandoval siempre está dando de qué hablar y no pierde momento para luchar contra los esterotipos.

Y esta vez la guapa conductora del programa de televisión Suelta la sopa se robó el show bailando con mucha alegría la canción “Mama Mia“ con dos amigas que le siguen sus pasos, tal y como se vio en un video compartido en su Instagram.

Pero más allá del baile en sí, lo que encantó a los caro lovers, fue que la animadora bailó en prendas íntimas, presumiendo sin ninguna pena de su faja y luciendo su figura al natural, como una manera de mostrar a las mujeres que la belleza viene en todas las formas, y si alguien duda que Carolina es bella es porque tiene un problema.

“Puedo ver este vídeo mil veces que risa. Esto se llama divertirse #cosasquesientecaro #tbt #lareinadelafaja“, fue el comentario con el que la venezolana acompañó el video, que en solo unas horas consiguió casi 300 mil “likes“ y cientos de comentarios halagadores.



4. Modelo Laura Gonzalez se dañó la cornea por procedimiento estético

La vanidad muchas veces suele pasar una factura demasiado alta, y esta vez fue una reconocida modelo colombiana, quien sufrió las consecuencias de querer lucir más guapa.

Laura González, confesó en redes sociales que se dañó gravemente la córnea por aplicarse sin ninguna supervisión médica un tratamiento supuestamente para alargar las pestañas.

A través de un video colgado en su Instagram, la joven, luciendo un parche que le cubría el ojo afectado, hizo un llamado a sus seguidores a que no cometan su mismo error.

“Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a ustedes… a las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba y cuando fui al docto me dijo: te destrozaste la córnea”.



5. La fotografía con la que Alejandro Sánz causa revuelo en redes

En diciembre pasado Alejandro Sánz festejó su cumpleaños número 51, y aunque el cantante español sigue luciendo muy bien para su edad, esta vez enloqueció a sus fans tras compartir una fotografía de los años en los que inició su carrera.

El intérprete bromeó con la imagen, donde se aprecia al ibérico muy guapo mirando fijamente a la cámara y dijo que aunque parecía un cuerazo, en realidad no era de larga duración.

“Las cazadoras de cuero confirman la afirmación por repetición. ¿De qué es tu cazadora? De cuero. ¿Pero, de cuero cuero? Sí, sí. De cuero cuero, pero sintético comentó el cantante sobre la imagen, que recibió muchos elogios y que hizo recordar los díás en que Sánz ponía a suspirar a más de una fan.