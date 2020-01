Top 5: Noticias Interesantes del 9 de Enero de 2020

El mundo de las noticias está que arde en muchos sentidos, y sin lugar a dudas este jueves los titulares no dejan de hablar de la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a la realeza británica.

Asimismo, entérate que le respondió Alexa Dellanos, la hija de Myrka Dellanos a Alicia Machado, tras disculparse por sus feos comentarios sobre su figura y al mismo tiempo te contamos qué enfermedad padece Justin Bieber.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día, sigue leyendo aquí:

1. El príncipe Harry y Meghan Markle renuncian a la Realeza

En un hecho que está dando mucho de qué hablar, y que sorprendió al mundo, el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle, anunciaron que se apartan de la realeza británica. Ni el hijo de Lady Diana ni su mujer continuarán desempeñando funciones de la familia real.

La parejita emitió un comunicado en el que manifestaron que decidieron tomar ese paso para “forjar un rol nuevo y progresista dentro de la institución”, al tiempo que agregaron que dividirán su tiempo entre Reino Unido y Estados Unidos.

La pareja real agregó que otro de los elementos que movieron su determinación es para ser “financieramente independientes” y llegó tras varios meses de reflexión y debate interno. “Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros antiguos de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, al tiempo que seguiremos apoyando totalmente a Su Majestad la Reina”, dijeron en su misiva.



2. Alexa Dellanos responde a las disculpas de Alicia Machado

Hace un par de días Alicia Machado se puso solita en el ojo del huracán, luego de hacer terribles comentarios contra Alexa Dellanos, la hija de la famosa conductora de televisión Myrka Dellanos sobre la manera como luce la joven después de haberse sometido a varias cirugías estéticas.

Y tal parece que la presión de las redes, donde la tacharon de imprudente de metiche y hasta de falta de consideración, la ex Miss Universo no tuvo más remedio que salir a ofrecer una disculpa pública. La venezolana usó las cámaras del programa Despierta América para referirse a lo ocurrido y trató de apaciguar los ánimos.

“Le ofrezco una disculpa pública a Alexa si se sintió ofendida.Con todo mi amor de madre…y todos la queremos a ella por añadidura”, comentó la exreina.

Pero no se sabe si fue peor haber ofendido a la chica o haber tratado de remediar lo que hizo, pues Alexa no consideró que la Machado hubiese sido honesta en su proceder.

“La única pobre es la @machadooficial que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor. Qué Dios la bendiga”, agregó la jovencita haciendo que más de uno de sus seguidores la aplaudiera por ese mensaje y que coincidieran en que “Alicia calladita se ve más bonita”.



3. Justin Bieber batalla contra la enfermedad de Lyme

Justin Bieber atraviesa por un duro problema de salud, que lo tiene bastante afectado. El cantante revelará en su próxima serie documental, que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, el mismo mal que padece la cantante Thalía y que ella en varias ocasiones ha descrito como un infierno por la manera como afectó su vida. La noticia fue revelada por el sitio TMZ, donde varias fuentes dijeron que se desconoce cómo el joven de 25 años contrajo la enfermedad, causada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi), que generalmente se transmite por garrapatas de patas negras.

Los principales síntomas de la enfermedad de Lyme incluyen dolor en las articulaciones, debilidad muscular, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y posiblemente una erupción. Si no se trata la enfermedad de Lyme puede conducir a problemas mucho más graves.

“Mientras mucha gente decía: ‘Justin Bieber se ve como una mier… no se dieron cuenta que he sido recientemente diagnosticados con la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tenía un caso grave que afecta a la piel, la función cerebral, la energía y la salud en general”, dijo el cantante.



4. Los Oscars de nuevo no tendrá anfitrión

¡Los mejores momentos de los Oscars 2019!✨¡NOCHE DE SUEÑOS CUMPLIDOS! ✨ #VibramosJuntos en los #Oscars una vez más, y quedará por siempre en nuestro corazón. 💕 La Academia festejó la edición número 91 de los premios #Oscars en el Dolby Theatre de Los Ángeles, para celebrar a las mejores producciones y artistas de cine. Por primera vez en 30 años la ceremonia no contó con un host, ¡sino muchos! Green Book se llevó el premio a la Mejor Película, Alfonso Cuarón se quedó con tres estatuillas, Spike Lee, Lady Gaga, Olivia Coleman, Rami Malek y Regina King levantaron su primer Oscar, mientras que Mahershala Ali se quedó por segunda vez con el premio a Mejor Actor de Reparto. Vivimos gandes emociones, ¡cuéntanos cuál fue tu momento favorito de la noche! – – – ¡Suscríbete a nuestro Canal! https://goo.gl/6EErCJ Ingresa a nuestro sitio oficial para información: http://www.tntla.com Facebook: http://www.facebook.com/tntla Twitter: http://www.twitter.com/tntla 2019-02-25T18:46:59.000Z

El año pasado la entrega de los codiciados premios Oscar sorprendió a todo el mundo tras realizarse sin un anfitrión oficial, y aunque para la gala del 2020, que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero, los amantes del cine tenían las esperanzas de que la ceremonia fuera animada por una celebridad de renombre, la Academia decidió seguir los pasos del 2019 y esta vez, por segundo año consecutivo, no habrá anfitrión en la premiación.

Así lo anunció este miércoles Karen Burke, presidenta de ABC Entertainment, que organiza y produce la transmisión, quien en diálogo con reporteros manifestó que ese fue el concenso de los miembros de la Academia de Ciencias y Artes del Cine.



5. Murió Andrew Burkle, hijo del multimillonario Ron Burkle

Son Of Billionaire Ronald Burkle Found Dead At Age 26 In His Beverly Hills Home | TIMECalifornia billionaire Ronald Burkle’s adult son Andrew was found dead, his family told People magazine. Subscribe to TIME ►► http://po.st/SubscribeTIME Get closer to the world of entertainment and celebrity news as TIME gives you access and insight on the people who make what you watch, read and share. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2EFFA5DB900C633F Find out more about the latest developments in science and technology as TIME’s access brings you to the ideas and people changing our world. https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOGLpQQfhNIzsgcwqhT6ctKOfHfyuaL3 Let TIME show you everything you need to know about drones, autonomous cars, smart devices and the latest inventions which are shaping industries and our way of living https://www.youtube.com/playlist?list=PL2862F811BE8F5623 Stay up to date on breaking news from around the world through TIME’s trusted reporting, insight and access https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOGLpQQfhNJeIsW3A2d5Bs22Wc3PHma6 CONNECT WITH TIME Web: http://time.com/ Twitter: https://twitter.com/TIME Facebook: https://www.facebook.com/time Instagram: https://www.instagram.com/time/?hl=en Magazine: http://time.com/magazine/ Newsletter: time.com/newsletter ABOUT TIME TIME brings unparalleled insight, access and authority to the news. A 24/7 news publication with nearly a century of experience, TIME’s coverage shapes how we understand our world. Subscribe for daily news, interviews, science, technology, politics, health, entertainment, and business updates, as well as exclusive videos from TIME’s Person of the Year, TIME 100 and more created by TIME’s acclaimed writers, producers and editors. Son Of Billionaire Ronald Burkle Found Dead At Age 26 In His Beverly Hills Home | TIME https://www.youtube.com/user/TimeMagazine 2020-01-07T21:58:13.000Z

Andrew Burkle, el hijo del multimillonario Ronald Burkle, fue encontrado muerto dentro de su casa en Beverly Hills este 6 de enero, en hechos que investiga la policía, según informó People.

El joven tenía 26 años, y tras el fallecimiento, la familia emitió una declaración oficial después de que las autoridades confirmaran que Andrew estaba sin vida.

“Es con el más profundo pesar y tristeza que anunciamos la muerte de Andrew C. Burkle en Beverly Hills, California. Su familia y amigos lo amamos profundamente y lo extrañaremos mucho. Andrew era conocido como un joven lleno de vida y energía empresarial. Todos los que conocieron comentaban sobre su comportamiento humilde y dura manera de trabajar”, dijo la misiva.

Un portavoz de la policía de Beverly Hill dijo que recibió una llamada telefónica sobre un “hombre inconsciente en la cuadra 100 de Spalding Drive”. Cuando llegaron a la escena, “los primeros en responder determinaron que el hombre había fallecido”.