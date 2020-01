Isaiah Vidal de Exatlon 4 EEUU: Lo que debes saber

View this post on Instagram

Blessed to have friends and family supporting and cheering #teamIsaiah #teamcontendientes last night! And it’s just the beginning!! 2nd EPISODE TONIGHT 👆🏻🙏🏻👊🏼🔵 🔵💥💪🏼🇺🇸 . #vamosconDios #faithinaction #exatlonestadosunidos #ExatlonEEUU #TeamContendiente. #teamisaiah #equipoazul #teamIsaiah @exatlonestadosunidos . @Telemundo 7/6 C🔵 . .