Elías Tirado de Exatlon 4 EEUU: Lo que debes saber

Diciembre 31, se acaba el año y todavía seguimos trabajando fuerte para seguir creciendo como empresario. Quiero agradecer a todas las personas que me han dado la mano y fueron testigo de todos los obstáculos que he sobrepasado. El proceso no fue fácil, pero cuando quieres algo con mucho empeño y determinación se puede lograr. Hace dos año atrás me preguntaba que iba hacer luego del huracán, me quede sin trabajo entre otras cosas. Durante el proceso pude ver el apoyo de mis clientes y gracias a ellos @extremetropicalfitness hoy es lo que es, sin ustedes nada seria posible.Trabajo fuerte día a día para poder brindarles el 100% de mi parte y ofreciendo el mejor servicio para que salgan satisfechos con su día de entrenamiento. Todo es por ustedes sin ustedes esto no fuera realidad cada día me levanto con más ganas para brindarles lo mejor y que el gym no solo sea un centro de entrenamiento si no también su casa donde te sientas en familia y a gusto. Por último quiero agradecer a todos por su apoyo creer en mi trabajo y por la paciencia a través de todo este proceso nuevamente un millón de gracias a todos. En este nuevo año 2020 esperen muchos cambios y sorpresas para ustedes. Un abrazo y buenas vibras para todos. Con mucho cariño este servidor ❤️🦍🌺. Gracias a: @ecossportspark @djhecpr @spicycolada @djmaximilian @malibu.blondepr agradecido con todos ustedes buenas vibras para todos en este nuevo año.