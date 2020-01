Exatlon 4 EEUU: ¿Quién ganó el “Circuito de Hierro”?

La cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos inició ayer y ya las emociones están a todo dar. En la primera jornada ambos equipos, Famosos y Contendientes, dieron el todo por el todo hasta llegar a un duelo final en el que se impusieron los Contendientes, quienes pudieron disfrutar de la lujosa Fortaleza. El equipo Famosos, por su parte, tuvieron que pasar la primera noche en la incomoda cabaña, pero para hacerse la situación más llevadera, el influencer Fitness Fernando Lozada pudo verse estableciendo ciertas reglas para facilitar la convivencia en una situación tan extrema.

El Circuito de Hierro

La segunda jornada no ha estado baja de adrenalina. Exatlon Estados Unidos, para mantenerse a la altura de sus atletas, estrenó un nuevo circuito, “Circuito de Hierro” que no sólo se practica de noche, sino que enfrenta a cada atleta con diferentes elementos, entre ellos el fuego, y piezas muy pesadas incluyendo automóviles, que podrían disminuir los tiempos, pero, al equipo más hábil, le dieron un baúl lleno de proyectiles para practicar puntería, una herramienta muy necesaria para evaluar mecánicas y afinar destrezas en la competencia más feroz de la televisión.

A pesar de no haber dormido cómodamente en La Fortaleza, el equipo Famosos luchó incansablemente y logró dominar el Circuito de Hierro con una muestra magistral de puntería del “Señor de las Anillas” Tommy Ramos, logrando los 10 puntos y recibiendo el baúl con los proyectiles. Uno de sus protagonistas en esta segunda jornada, Fernando Lozada, que lleva tres triunfos en las arenas y se encuentra invicto, aseguró a la reportera Aelleen Del Valle: “Respeto mucho a mis compañeros, eso es lo que me motiva a tomarme esto en serio y hacer todo bien.”

Este triunfo le viene bien al autoestima del equipo rojo, quien perdió la primera jornada pero esta vez lo dio todo por el triunfo de la mano de uno de sus rostros más queridos.

Lo que tienes que saber para no perderte la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos

Hora: 7 pm / 6 pm Centro.

Conductor: Erasmo Provenza.

Reportera de Redes Sociales: Aelleen del Valle

Frecuencia : De Lunes a viernes y los Domingos son de eliminación.

Canal: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Para verlo por Internet en tabletas, celulares y otros dispositivos:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV:

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita

