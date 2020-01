Dónde está Juan Manuel Cortés de “Suelta la Sopa”?

View this post on Instagram

Tengo certeza absoluta de que Dios guiará las manos del cirujano y de todo el cuerpo médico… Y agradezco con toda mi alma que me incluyan en sus oraciones. ¡Gracias! 🙌🏻🙏🏻❤️ #repost @sueltalasopatv Te invitamos a unirte a nosotros en una cadena de oración por nuestro querido @juanmaconfiesa, para que todo salga bien en la operación para removerse un tumor benigno a la que se someterá este Lunes. 🙏🏻❤️