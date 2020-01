Cuándo regresa Juan Manuel Cortés a “Suelta la Sopa”?

View this post on Instagram

Tan sólo dos días después de una cirugía tan delicada, mi recuperación marcha tan bien, que aquí en el hospital están asombrados. Me queda claro que cuando nos enfrentamos a un desafío con mente positiva y certeza absoluta en Dios… Y nos alejamos de la ansiedad, los miedos, las preocupaciones… ¡Todo sale mucho mejor! #GraciasDios #Fe #Kabbalah #Sanación #Optimismo