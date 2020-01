Chiquis Rivera tiene el ojo morado: ¿Qué le paso?

Hace un par de días la cantante y empresaria Chiquis Rivera apareció en sus redes con un gran moretón en su ojo izquierdo generando de inmediato grave preocupación entre sus miles de seguidores que llegaron a pensar pudiera tratarse de un caso de violencia doméstica. Chiquis de inmediato acalló los rumores. Qué causó ese moretón y cómo puede tratarse una condición similar?

Para evitar cualquier tipo de especulación en materia de su vida familiar o de la relación con su esposo, la hija de Jenni Rivera, aclaró en sus historias de Instagram que el moretón NO se lo había causado su esposo Lorenzo Méndez, sino que por el contrario, fue producto de un tratamiento estético que se realizó y que le dejó esa área de su rostro con esa tonalidad violeta que pareciera haber sido ocasionada por una agresión. Vean aquí este video publicado en sus historias que retransmitió en Twitter la cuenta de @elcheeseme

Chiquis Rivera con ojo morado, aclara que Lorenzo Méndez no la golpeó pic.twitter.com/eSLT4ThSdK — El Cheeseme (@elcheeseme) January 12, 2020

En sus publicaciones Chiquis especifica que fue a visitar a su amiga Judi Castro, enfermera registrada en el estado de California, con quien se realiza normalmente procedimientos estéticos para realizarse en la zona del contorno de ojos un tratamiento para eliminar las ojeras. Aquí un vistazo a la cuenta de Instagram de Castro.

Para averiguar más acerca del tratamiento de Chiquis consultamos en Miami a lay esto fue lo que nos explicó:

“La cantante se realizó el tratamiento del plasma alrededor de la zona de los ojos para reducir los círculos oscuros característicos. Ella misma lo explicóen sus redes”, dice la doctora.

“Este procedimiento consiste en que se extrae un poco de sangre del paciente y se se centrifuga para conseguir las plaquetas que luego se inyectan en el rostro para realizar el tratamiento estético”, explica Maribel Pedrozo.

“Si durante el proceso de inyección, la fina aguja agarra un vasito capilar en esa parte tan delicada y sensible, la reacción inmediata es un hematoma. Esto se conoce a nivel médico como una “Equimosis”, concluye.

Para tratar un caso como el de Chiquis que puede suceder comúnmente a cualquier mujer que se realiza algún tipo d e inyección en el rostro, la Doctora Maribel Pedrozo recomienda tomar varias veces al día las pastillas homeopáticas de Arnica bajo la lengua para desinflamar, y también la crema de árnica.

“El hielo también es un desinflamatorio maravilloso”, dice. “Por último un consejo para tener siempre en cuenta es aplicar protector solar en la zona afectada y en lo posible en todo el rostro para evitar manchas de la piel mientras el morado se va desvaneciendo”.

Despejadas así las dudas, Chiquis aseguró que no le duele para nada, y que mientras se disminuye puede cubrir su morado con maquillaje.

“Solo quise mostrarlo para evitar comentarios errados, aclarando a la gente que está diciendo, comentando, pensando, que alguien me pegó o que me peleé con alguien… No, Lorenzo no me pegó, nada qué ver”, comentó Chiquis.

Le deseamos a la bella Chiquis una pronta recuperación y para la próxima no olvidar las pastillitas o la pomada de árnica.