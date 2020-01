TOP 5: Noticias Interesantes -27 de Enero del 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con el video de Alicia Machado con el que ha puesto a todo el mundo a hablar de ella, en donde enseña de los resultados de su trabajo duro en el gimnasio en este 2020.

Asimismo, la muerte del padre de la actriz mexicana Vanessa Guzmán, el quinto caso de Coronavirus descubierto en Estados Unidos y la famosa que se llevó el premio a la peor vestida de los Grammy, son titulares en la jornada del día.

Si quieres enterarte de estas noticias en mayor detalle, sigue leyendo:

1. Alicia Machado enciende las redes con llamativo video

Alicia Machado sabe cómo llamar la atención y esta vez , habiendo pasado apenas un mes desde que la venezolana festejó su cumpleaños número 43, la actriz se volvió tendencia en redes, por cuenta de un video.

La ex Miss Universo compartió en su cuenta de Instagram un comentado clip, en el que aparece modelando en traje de baño, antes de entrar a una piscina en un edificio en Miami, con lo que quiso mostrar los resultados del gimnasio.

“Para mostrar los avances del mes #january2020 No te detengas lo que una vez lograste siempre lo volverás a conseguir”, fue el comentario con el que Alicia acompañó el video, que está dando vuelta en redes y que le ha valido miles de elogios a la exreina.



2. Gwen Stefani se lleva el premio a la peor vestida en los Grammy

Anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Grammy en la ciudad de Los Ángeles, y aunque fueron varios los famosos que salieron de la gala cargados de reconocimientos, hubo una luminaria que se robó el show, pero no precisamente por su talento.

Gwen Stefani se llevó el premio a la peor vestida de la gala, pues apareció en el evento con un vestido poco o nada glamuroso en corte strappless acompañado por unas botas altas que nada tenían que ver con el nivel de elegancia del evento.

La gala estuvo animada por la cantante y actriz Alicia Keys por segundo año consecutivo.



3. Vanessa Guzmán está destrozada tras muerte de su padre

La ex Miss México Vanessa Guzmán se encuentra muy triste, a raíz del fallecimiento de su padre, el reconocido doctor José Ignacio Guzmán.

La propia actriz fue quien dio a conocer el deceso del doctor, y a través de su cuenta de Instagram rindió homenaje a su padre.

“Mi padre parte después de luchar durante mucho tiempo como un guerrero. Hoy me despido de su presencia pero nunca de su gran amor, ¡TE AMO Y TE AMARE SIEMPRE! Descansa en Paz padre mío. En el cielo un ángel te espera, segura estoy te recibió con los brazos abiertos”, escribió la guapa azteca, quien compartió una imagen junto a su padre.



4. Fanny Lu es eliminada de MQB All Stars

Este domingo se llevó a cabo una nueva ronda de eliminación en el reality show Mira Quién Baila All Stars, y la suerte esta vez no estuvo del lado de Fanny Lu, quien debió decirle adiós a la competencia.

La simpática colombiana, quien se sumó a la gala de baile de diferentes países, con todo tipo de atuendos, no logró los votos necesarios para avanzar en el concurso.

La cantante perdió tan solo por 1%, ya que recibió el 49% de los votos, contra el 51% conseguido por Brea Frank, contra quien estaba amenazada tras el programa de la semana pasada.

5. Ya hay cinco casos de Coronavirus en Estados Unidos

1st case of coronavirus diagnosed in ArizonaA member of the Arizona State University community was diagnosed with the coronavirus. Team 12's Erica Stapleton has the latest. 2020-01-27T00:43:26.000Z

Bastante alarmadas están las autoridades de salud del país, luego de que este fin de semana la cifra de personas contagiadas con el nuevo brote que empezó en China se elevara a cinco.

El caso más reciente fue descubierto en Arizona, donde los equipos de salud anunciaron este domingo el hallazgo de un caso encontrado en un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, quien estuvo expuesto a contacto con alguna persona contagiada en China.

El nuevo caso diagnosticado se suma a uno encontrado en Seattle, otro en Chicago y dos más en California.