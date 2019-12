El atrevido reto de Clarissa Molina para Daddy Yankee: ¿Lo aceptará?[VIDEOS]

View this post on Instagram

En Dios no existen casualidades, existen propósitos. Mi TOUR no se detendrá porque cuando la vida me da 100 razones para renunciar, Dios me da 1000 motivos para continuar. P.D: desde que llegué a Venezuela no he parado de hacer lo que vine a hacer: cantarle a mi gente y la verdad es que por ahora no me pienso detener. 😉 ❤️ Seguiré documentando la más hermosa experiencia. Todos son bienvenidos a acompañarme en esta travesía.