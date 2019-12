¿Cuándo sale “The Mandalorian Episode 5”? [Fecha y hora de lanzamiento]

La mejor manera de comenzar diciembre es con un nuevo episodio de The Mandalorian. Pero, ¿cuánto tiempo tienes que esperar hasta que se publique el Episodio 5 de The Mandalorian y puedas volver a ver a ese adorable bebé? Esta nueva entrega al universo de Star Wars en Disney Plus puede ser lo mejor que ha llegado a Star Wars en años. ¿Pero cuándo está disponible el episodio más nuevo? Este artículo tendrá spoilers de los episodios 1 a 4.

El episodio 5 de “The Mandalorian” se publicó en línea a las 3:05 a.m., hora del Este, el 6 de diciembre

Se esperaba que el episodio 5 de The Mandalorian se estrenara entre las 3:05 a.m. del Este y las 3:30 a.m. del Este el viernes 6 de diciembre, de acuerdo con el calendario que Disney ha utilizado para los episodios anteriores. Eso es entre las 2:05 a.m. y las 2:30 a.m., hora central, y entre las 12:05 a.m. y las 12:30 a.m. Pacífico el 29 de noviembre.

El episodio terminó a las 3:05 a.m., hora del este. Heavy observó que el episodio estaba disponible en el escritorio a las 3:05 am, pero no apareció en la aplicación Apple TV hasta las 3:15 am, hora del Este (después de que se reinició el dispositivo Apple TV). A veces toma un tiempo para un nuevo episodio para aparecer en todos los dispositivos y aplicaciones, y a veces necesitará reiniciar su dispositivo para que aparezca. Un enlace directo al episodio para los suscriptores de Disney Plus está aquí, pero esto no funciona para todos los navegadores. Algunos navegadores requerirán ir primero a la página web de Mandalorian, que está aquí. Si está utilizando una aplicación Disney Plus, deberá buscar The Mandalorian para ver los últimos episodios y puede demorar un poco más en aparecer.

La semana pasada, el 29 de noviembre, el Episodio 4 estuvo disponible en todas partes a las 3:24 a.m., hora del Este.

Disney Plus lanza sus nuevos episodios aproximadamente al mismo tiempo que Netflix (justo después de las 3 a.m., hora del Este), pero el tiempo exacto varía un poco de una semana a otra, por eso incluimos un intervalo de tiempo en lugar de un horario específico. El tiempo de lanzamiento tiende a variar un poco de una semana a otra. Siempre existe la posibilidad de que se lance más tarde de las 3:30 a.m., hora del Este, pero hasta ahora esta ha sido la ventana de lanzamiento que Disney ha seguido.

Algunos espectadores dijeron que para el Episodio 2, el nuevo episodio no apareció hasta las 3:24 a.m., hora del Este, en la aplicación Disney Plus, a pesar de que los usuarios de la web dijeron que vieron el episodio a las 3 a.m., hora del Este. Otros dijeron que el programa apareció en su teléfono pero no en su computadora. Luego sucedió lo mismo para el Episodio 3. La semana pasada, Heavy no vio el Episodio 3 en la aplicación o en el sitio web a las 3:14 a.m., hora del Este. Pero a las 3:20 a.m., hora del Este, el episodio finalmente parecía estar disponible en todas partes. Por lo tanto, parece que el episodio tarda un tiempo en propagarse a través de todas las aplicaciones una vez que se publica. Si el episodio no aparece de inmediato, siempre puedes probar una aplicación o dispositivo diferente. O tal vez solo necesite esperar un poco más.

En conclusión, si inicia sesión en Disney + y no ve el nuevo episodio justo a las 3:05 a.m., hora del este, debería estar allí dentro de unos 30 minutos si Disney sigue el mismo horario que antes. En ocasiones, deberá reiniciar el dispositivo que está utilizando para ver el nuevo episodio.

Horario “The Mandalorian”

Solo puedes ver The Mandalorian en Disney + (también conocido como Disney Plus). No estará disponible en Disney Channel ni en ningún canal de televisión tradicional. Y no puede verlo en Netflix, Hulu, Amazon Prime ni a través de ningún servicio de transmisión similar. Disney + cuesta $ 6.99 / mes o $ 69.99 / año, o puede combinarlo con Hulu y ESPN + por $ 12.99 / mes.

Habrá ocho episodios en la temporada 1. Aquí está el calendario:

Episodio 1 – 12 de noviembre

Episodio 2 – Viernes 15 de noviembre

Episodio 3 – Viernes 22 de noviembre

Episodio 4 – Viernes 29 de noviembre

Episodio 5 – Viernes 6 de diciembre

Episodio 6 – Viernes 13 de diciembre

Episodio 7: miércoles 18 de diciembre (Disney confirmó con Heavy que el episodio se lanzará dos días antes para esta semana solamente).

Episodio 8 – Viernes 27 de diciembre (final de temporada)

El final de la temporada se emitirá entre Navidad y Año Nuevo el 27 de diciembre, mientras que el penúltimo episodio se emitirá dos días antes.

Hasta esta serie, la especie de Yoda no se ha discutido mucho. Ni siquiera sabemos el nombre de su especie, por eso todos llaman al nuevo personaje Baby Yoda. El bebé en realidad tiene 50 años y los fanáticos ni siquiera están seguros de quiénes son sus padres. Pero ya están enamorados del bebé y no pueden esperar a ver qué pasa después.

En las últimas semanas, hemos aprendido mucho más sobre los antecedentes y la cultura de Mandalorian. Aprendimos sobre La Purga y que un droide encontró a Mando cuando era un niño pequeño durante la Purga, pero no está claro qué sucedió después de eso. En la actualidad, cuando Mando decidió no ponerse del lado del Imperio (que destruyó la antigua casa de los Mandalorianos), el resto de la tribu se puso del lado de él y apareció para ayudarlo a escapar del planeta con Baby Yoda. Fue una escena fenomenal de la que los fanáticos hablarán durante las próximas semanas.

Luego, la semana pasada, vimos al equipo mandaloriano unirse con otro cazarrecompensas para defender un pequeño pueblo. Al bebé Yoda le encantaba jugar con los niños de la ciudad, y Mando se había encariñado con una mujer allí. Aprendimos que se quita el casco para comer cuando está solo, pero nunca se lo quita delante de otra persona. Mando quería dejar a Baby Yoda en la aldea para poder tener una apariencia de infancia normal, pero un rastreador lo encontró, por lo que tuvieron que volver a despegar.