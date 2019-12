Revelan verdadera causa de la muerte de Stan Lee: ¿de qué murió el creador de Marvel?

Ha pasado más de un año desde que falleció el legendario creador de Marvel, Stan Lee, quien murió el 12 de noviembre de 2018, y acaba de revelarse formalmente la causa de su deceso.

El creativo artista murió de un paro cardíaco provocado por insuficiencia cardíaca congestiva y respiratoria, según lo reveló el sitio TMZ. Lee tenía 95 años al momento de su muerte.

La única hija viva del creador de Marvel, J.C., quien confirmó el fallecimiento de su padre a TMZ, describió a Lee como “el hombre más grande y decente del mundo” y dijo que su padre “amaba a todos sus fanáticos”.

Stan Lee on creating Spider-Man (Full 2000 CNN interview)

TMZ obtuvo el certificado de defunción de Lee del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que enumera la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria como la causa de la muerte. También dice que sufrió neumonía por aspiración, que ocurre cuando se inhalan alimentos, ácido estomacal o saliva en los pulmones, informa la publicación.



Según el documento, Lee murió el lunes 12 de noviembre a las 9:17 a.m.en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Al parecer, Lee todavía estaba luchando con su caso de neumonía por aspiración, pero estaba “alerta y positivo” pocos días antes de su muerte, según Screen Rant.

El certificado también establece que el creador de Marvel fue cremado y que sus cenizas fueron devueltas a su hija. El 16 de noviembre de 2018 se celebró un funeral privado.

Lee había estado luchando contra varias enfermedades durante el año anterior a su muerte, incluidos problemas de visión y un ataque de neumonía, según TMZ. Sufrió una neumonía en febrero de 2018, pero se recuperó rápidamente y se había sentido lo suficientemente bien como para tranquilizar a los preocupados fanáticos.



En honor a la superestrella creativa, ABC transmitió un especial sobre la vida de Lee este viernes 20 de diciembre, titulado Celebrating Marvel’s Stan Lee, que llevó a los espectadores a un “viaje lleno de acción a lo largo de la vida de Lee y en todo el Universo Marvel”.

Super Secrets with Stan Lee (2017) Exclusive Interview | All Access

El especial de una hora compartió “entrevistas nunca antes vistas y material de archivo con el mismo Lee, desde lo más profundo de los archivos de Marvel y ABC News.

“Hola, héroes. Este es Stan Lee. No he estado en contacto con ustedes últimamente. Tengo un pequeño episodio de neumonía con el que he estado luchando, pero parece que está mejorando”, dijo en un video publicado el 28 de febrero del año pasado Lee, calmando a sus fans. “Pero quiero que sepan que estoy pensando en ustedes, por supuesto, siempre pienso en los fanáticos, y espero que todos estén bien, y los extraño a todos”, comentó.

El genio creativo agregó: “Extraño su entusiasmo. Extraño todas las notas y las fotos y los correos electrónicos que solía recibir, y todavía recibo muchos de ellos. Quiero que sepan que todavía los amo a todos. Creo que Marvel y Spidey y yo tenemos el mejor grupo de fanáticos que cualquier grupo en el mundo haya tenido, y lo aprecio. Déjenme saber cómo les va. Espero que todo les vaya bien, y espero que la próxima vez que hablemos esté en mejor forma. Tal vez tenga un poco de esta neumonía derribada y podamos divertirnos mucho en Internet”.

Stan Lee Discusses his Career, Movie Cameos & Bonding with Marvel Actors

En 2012, Lee se sometió a una cirugía para que le implantaran un marcapasos insertado quirúrgicamente en el corazón para ayudar a estimular el músculo cardíaco y regular sus contracciones.

Lee perdió a su esposa de muchos años, Joan B. Lee, poco antes de su propia muerte en 2018. Joan murió en julio de 2017 después de sufrir un derrame cerebral que la llevó al hospital. La pareja estuvo casada durante 69 años hasta la muerte de Joan. Lee la llamó “la esposa perfecta”.

Lee siempre será acreditado como la persona que creó y co-creó a algunos de los héroes de cómics más populares y queridos de la historia, incluidos Spider-Man, los Vengadores, los X-Men, Hulk, Thor, Black Panther, Doctor Strange , y muchos muchos más. Él y su socio comercial Jack Kirby lanzaron Marvel Comics en 1961.