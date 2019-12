Muere Sebastián Ferrat a sus 40 años: ¿Cómo murió el actor de ESDLC?

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras la muerte del actor Sebastián Ferrat, de 40 años. El actor y director Derek Lucken confirmó el fallecimiento del actor mexicano a través de sus redes sociales. “De mis primeras obras de teatro fue contigo amigo. Yo 17 y tú 19 en Mexicali. Volvimos a encontrarnos en México viviendo nuestros sueños. Hoy me entero de tu partida… Con mucho dolor. Luz en tu camino y Gracias por todo lo compartido. Te quiero. D.E.P.”, expresó Lucken en su cuenta de Facebook.

Desde el pasado mes de octubre se rumoraba que el actor se encontraba hospitalizado por haber ingerido carne de puerco en estado de descomposición. La revista TVNotas publicaron la noticia que el actor se encontraba “desde hace meses en estado de coma…y aunque muchas versiones en torno a su delicado estado de salud han circulado entre sus familiares y amigos cercanos, su familia directa ha querido mantener todos los detalles del parte médico en total hermetismo”.

Este 29 de diciembre se confirmó la muerte del actor.

Lo que tienes que saber:

Sebastián nació en México el 19 de septiembre de 2019



Sebastián era de Mexicali y empezó ha estudiar actuación cuando no pudo entrar a la clase de guitarra. Durante una entrevista con Cereza Radio en 2016 contó: “Empece en esto [de la actuación] cuando voy a buscar clases de guitarra y no había cupo, me dijeron ‘solo hay cupo en teatro’ me meto a estudiar teatro y resulta que es mi mero mole y de hay me sigo, continué con el diplomado en artes escénicas [Es egresado del Instituto de Cultura de Baja California] y una cosa llego a la otra hasta que termine en México abriéndome camino, picando piedra, tocando puertas y bueno la recompensa viene con un personaje como el marcado en El señor de los Cielos”.

Sebastián saltó a la fama tras interpretar al villano El Marcado en la cuarta temporada de “El Señor de los Cielos”

Que triste noticia.

Descansa en paz, querido @SEBASTIANFERRAT …te recuerdo por tu inolvidable interpretación como el papá de @eldasa en #ElVato 💔 Gran profesional y buen ser humano. Un abrazo muy fuerte hasta el cielo. #QEPD #SebastianFerrat pic.twitter.com/lR4411wbOG — Mauricio Martínez (@martinezmau) December 29, 2019

El actor saltó a la fama cuando interpretó al villano ‘El Marcado’ en dos temporadas de la serie El Señor de los Cielos. Personaje que le abrió la puerta para otros papeles como el “chingón”, en la serie El Yankee. Además hizo el papel del padre del cantante El Dasa en la serie El Vato.

Sebastián se destacó en la actuación por sus increíbles interpretaciones en proyectos como La Bella y Las Bestias, Se busca un hombre y Reina de Corazones.

Sebastián debutó como director y productor en el 2010



En entrevista con Cereza Radio, Sebastián contó sobre su debut como director y productor. “Con ‘Se busca marido’ fue en el foro de la comedia en 2010 cuando me animo a producir mi propia obra de teatro con mis compañeros que confiaron en mi, se se animaron a subirse al barco y tuvimos una temporada de 5 meses en ese foro, por primera ves haciéndola así (Como director y productor) muy contentos con el resultado, cuando la escribí no sabia el resultado que iba a tener pero al momento de hacerla descubrimos que teníamos una joya entre las manos que hasta la fecha sigue dándonos de comer”.

Ferrat muere a sus 40 años en Baja California



Sesbastián se encontraba internado en un hospital de su natal Mexicali, Baja California, desde hace meses, sin que sus amigos hayan podido verlo, pues su familia prefirió mantener en total privacidad los detalles sobre la salud del actor, informa Infobae.

Según los reportes una bacteria lo atacó por haber comido carne de puerco, lo que le ocasionó problemas cerebrales y cardiovasculares.