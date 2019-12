John Bobbitt: ¿Dónde está el hombre al que Lorena Bobbit le cercenó su miembro?

John Bobbitt fue el tema de una de las historias de tabloides más espeluznantes de la década de 1990: en caso de que se lo perdiera (lo que hubiera sido difícil de hacer), su entonces esposa, Lorena, le cortó el pene con un cuchillo de cocina.

¿Qué pasó con John Bobbitt después de ese punto? ¿Dónde está ahora?

Hoy, según muestran los registros en línea, John Wayne Bobbitt tiene 52 años y vive en el norte de Las Vegas, Nevada. En Facebook, donde publica activamente, John Bobbitt se describe a sí mismo como soltero y ex “Carpenter Local # 276 en Carpenters local 289”. Sus publicaciones recientes, a diciembre de 2019, se centran en el fútbol y los comentarios anti-acusación contra Trump.

En 2018, habló con ABC 20/20 sobre el infame incidente. “Fue una pesadilla”, dijo Bobbitt a ABC News. “Aclaré mis pensamientos, apliqué presión. Fui a despertar a mi amigo para decirle que me llevara al hospital “.

Ese mismo año, un perfil de Vanity Fair informó que Bobbitt vivía en Las Vegas en un acuerdo de discapacidad por accidente automovilístico y que era soltero. Se decía que era un partidario de Donald Trump que pasa su tiempo buscando el tesoro de Forrest Fenn. Forrest Fenn, autor y multimillonario, creó una búsqueda del tesoro que provocó la muerte de tres buscadores de tesoros aficionados.

En 2019, The New York Times informó que John, desde el corte del pene, “fue arrestado varias veces y cumplió condena en prisión por violencia contra dos mujeres diferentes”. John, según el artículo, fue entrevistado para un nuevo documental en “una tumbona en su casa en el norte de Las Vegas “.

Con los años, Lorena se ha convertido en una defensora de la violencia doméstica. John Bobbitt no está de acuerdo con esa caracterización, según The Times, diciendo que su ex esposa dijo: “Nunca fue abusada, siempre fue la abusadora y me cortó el pene porque iba a dejarla”.

Esto es lo que necesita saber:

Bobbitt ha vivido una vida llena de drama en los años posteriores a la herida

La pregunta que todos quieren saber: Sí, hoy puede usar el órgano una vez mutilado. Los médicos pudieron volver a colocarlo. “Es normal ahora”, dijo Bobbitt a ABC News en 2018. “No quiero meterme con eso … ha pasado por alto”.

Al final de todo, Lorena Bobbitt fue declarada no culpable por razón de locura temporal. Pasó algún tiempo en una institución mental, pero eso fue todo. Ella presentó acusaciones contra John que él negó, y fue declarado inocente en el juicio por agresión sexual matrimonial, informó ABC News. “Un jurado de nueve mujeres y tres hombres encontraron a John no culpable de agresión sexual conyugal”, informó Vanity Fair. Eso fue en 1993.

Mientras tanto, en 2019, el caso volvió a aparecer en las noticias, presentado en un documental de Amazon Prime llamado Lorena. “Esta docuserie de cuatro partes del productor ejecutivo Jordan Peele, revisita los eventos de este escándalo estadounidense y arroja una nueva luz sobre una de las historias sensacionalistas más sensacionalistas de nuestro tiempo”, dice el teaser de Amazon Prime.

John Wayne Bobbitt (2ndL) llega al Palacio de Justicia del Condado de Prince William el 10 de enero de 1994 para el primer día del juicio de su esposa.

En 2018, según la historia del perfil de Vanity Fair, Lorena tuvo un socio de 20 años llamado David Bellinger; una hija llamada Olivia; y una fundación “dedicada a la prevención de la violencia doméstica”. Hoy se llama Lorena Gallo.

La vida de Bobbitt ha tenido altibajos. Según Vanity Fair, protagonizó una película porno llamada John Wayne Bobbitt: Sin cortes, diciendo: “Una pornografía parecía la mejor manera de mostrar que mi pene funcionaba. Solo que todavía no estaba completamente curado. Ahora me doy cuenta de que ese era el punto ”. Eso fue en 1994.

Fue declarado culpable de una agresión doméstica contra su entonces novia, una bailarina, y le dieron un corto período de cárcel. En 1996, se sometió a una cirugía de mejora del pene, informó Vanity Fair. Estuvo saludando en un burdel de Nevada por un tiempo. Tres años más tarde, fue acusado de intento de hurto mayor que involucraba un presunto robo de ropa y se le dio libertad condicional; fue declarado culpable de acosar a una ex novia, informa Vanity Fair, y agregó que también se unió a un circo y apareció en WWE Monday Night Raw.

Se casó por segunda y tercera vez y fue acusado de maltratar a su tercera esposa una modelo de fitness.