La mamá de Jennifer López luce y baila así a sus 74 años: VIDEO

Desde que Jennifer López saltó a la fama, la actriz y cantante ha enamorado a todo su público, no solo con su talento y trabajo duro sino con su manera de bailar y su energía.

Y aprovechando que su madre, doña Guadalupe Rodríguez, está cumpliendo años, la intérprete de ‘Let’s Get Loud” quiso rendirle un sentido homenaje con una bella misiva con la que de paso confesó que si se mueve como se mueve y si tiene la fortaleza que tiene, es gracias a su madre.

“La gente me pregunta de dónde saco mi energía, mi impulso, mi baile y cómo me muevo jajaja … bueno, ahora saben de dónde… de doña Guadalupe… mi mami”, comentó la intérprete de ‘El Anillo’, quien colgó en su Instagram un video en pleno concierto en el que llama a su madre al escenario para que presuma de su talento.

En el clip, que termina con el pastel de cumpleaños en honor a la señora, se aprecia a J.Lo y a su maestra moviéndose de la misma manera.



La prometida de Álex Rodríguez agregó que gracias a su progenitora, bailar ha sido algo que la ha acompañado siempre y es parte de ella.

“Desde que tengo memoria he podido ver a mi mamá bailando, riendo e iluminando cada habitación en la que estaba. Ella es la definición de lo que es ser juvenil e intemporal a todas las edades”, agregó la cantante, quien mencionó que Doña Guadalupe ha sido su mayor referente en la vida, en sus gustos y en sus creencias.

“A ella le encanta la música, las películas, la historia y los musicales y creía en el verdadero amor y yo soy mucho mejor por eso. Mami me hiciste quien soy hoy… estás cumpliendo 74 años hoy Mami y estás hermosa como siempre, viva como siempre y todavía bailando como una adolescente”, dijo J.Lo en su bella cartita de cumpleaños.

“Gracias por amarme como lo haces, por todo, por ser tú. No hay suficientes palabras, te amo para siempre. Feliz cumpleaños, fuerza de la naturaleza… thelupinator”, concluyó J.Lo, quien apoda a su madre Lupinator, mezclando su sobrenombre Lupe con Terminator por su fortaleza y energía inacabable.

Sobre su participación en su más reciente película, Hustlers, J.Lo confesó recientemente a la revista Variety, que aunque baila con mucha sensualidad en sus shows, le costó mucho trabajo meterse en la piel de una stripper.

“Estaba aterrorizada. Me sentí expuesta. Pensé: ‘Nunca he hecho algo así’. Voy a estar allí arriba en hilo dental. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta persona?’. Y luego llegas allí, y tienes que tener una actitud de… ay Dios mío. Tienes que recuperar tu poder. Tienes que ser muy audaz. Es casi que como cuando dices que eres una estrella de rock y tienes que ser arrogante para ir allí delante de todas esas personas o te desmoronas”, dijo J.Lo.