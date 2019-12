El look urbano de Jennifer López que causó sensación: ¿demasiado masculino?

Jennifer López siempre está creando tendencia con sus atuendos y su manera de vestir, y esta vez la cantante de 50 años compartió un look que la está rompiendo en redes sociales.

Durante su regreso a Nueva York, la cantante compartió una fotografía en sus redes sociales de el look que usó para viajar, y se convirtió en tema de conversación.

En la imagen J.Lo presumió de un estilo muy urbano que contaba con un suéter de lana blanco, una chaqueta ancha con estampado felino, unos jeans rotos y unas botas en color café, que fue complementado con una sencilla cola de caballo.

Aunque el look se robó aplausos y los comentarios no se hicieron esperar repletos de elogios de los fieles fans de la cantante, otros no se mostraron muy convencidos e incluso los más conservadores manifestaron que el look de la Diva de El Bronx estuvo muy “masculino”.

Algunos de sus seguidores aseguraron que la pinta de J.Lo le restaba feminidad y no faltó quien incluso criticó que en la foto ella tuviera las piernas algo abiertas, hecho que de inmediato otros fans de J.Lo frenaron, pues advirtieron que aman que la cantante presuma de fuerza y carácter en sus imágenes.

La foto fue tan exitosa, que en solo unas horas tuvo casi tres millones de “likes”.

En julio pasado Jennifer cumplió sus 50 primaveras, y aunque había asegurado que quería pasar ese día relajada y descansando de la intensa gira de conciertos con la que quiso celebrar su cumpleaños, las cosas no se dieron así, pues su familia le organizó una fiesta sorpresa, con la que echaron la casa por la ventana.



El prometido de la Diva de El Bronx, Álex Rodríguez, los dos hijos de la cantante: Max y Emme, la mamá de J.Lo, doña Guadalupe y las hijastras de la artista, organizaron un tremendo festín en la ciudad de Miami, que contó con el apoyo de Gloria y Emilio Estefan.



Así se pudo observar en varios videos que fueron compartidos por el programa de televisión Despierta América, en los que se aprecia como los Estefan decoraron y organizaron uno de los salones de su mansión para celebrar la fiesta de J.Lo, que contó con deliciosos manjares, bellos arreglos, sorpresas musicales y baile y canto hasta pasada la madrugada.

J.Lo festejó ataviada en un sensual vestido plateado con la espada descubierta y una simple cola de caballo, se emocionó tras oír las tiernas palabras con las que la recibió su novio, lo más emotivo vino después, por cuenta de sus dos hijos.



Sobre su participación en su más reciente película, Hustlers, J.Lo confesó recientemente a la revista Variety, que aunque baila con mucha sensualidad en sus shows, le costó mucho trabajo meterse en la piel de una stripper.

“Estaba aterrorizada. Me sentí expuesta. Pensé: ‘Nunca he hecho algo así’. Voy a estar allí arriba en hilo dental. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta persona?’. Y luego llegas allí, y tienes que tener una actitud de… ay Dios mío. Tienes que recuperar tu poder. Tienes que ser muy audaz. Es casi que como cuando dices que eres una estrella de rock y tienes que ser arrogante para ir allí delante de todas esas personas o te desmoronas”, dijo J.Lo.