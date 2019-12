HORARIOS-Walmart y Target en Navidad y Nochebuena 2019

Si todavía tienes algunas compras pendientes de seguro quieres saber si Target o Walmart estarán abiertas en Navidad y es bueno conocer que tendrá que esperar hasta el siguiente día. Resulta que este miércoles 25 de diciembre, muchos lugares estarán cerrados.

Target estará abierto al público en Nochebuena este martes 24 de diciembre a las 7 a.m., hora local y cierra a las 10 p.m. u 11 p.m., pero todo depende del área.

Target estará cerrado en Navidad, el miércoles 25 de diciembre.

Target también tendrá diferentes horarios para cerrar sus puertas el 31 de diciembre de 2019, según el área. Pero definitivamente abrirá a su horario regular el 1 de enero de 2019. De todas maneras les recomendamos llamar a la tienda antes de ir.

También puede ir a Target.com para comprar en línea. Por primera vez, Target ofrecerá el envío gratuito de 2 días a todos sus clientes que quieran comprar artículos, sin compra mínima ni membresía requerida, a partir del 1 de noviembre la tienda ofrece envió gratuita. Y para hacerte la vida más fácil en estas fiestas, Target ofrece el nuevo servicio de entrega en el mismo día con Shipt ahora disponible en todo el país para millones de clientes en cientos de mercados en 46 estados. Haz clic aquí para ver cómo trabaja y así aprovecha en recibir sus compras el mismo día sin tener que ir a la tienda.

Horario de las fiestas de este 2019:

Noche Buena: Abre a las 7 a.m. hasta 12 a.m.

Navidad: Cerrado

Fin de Año: Abre a las 8 a.m.

Año Nuevo: Abre a las 8 a.m. hasta 12 a.m.

Si tienes regalos para retornar a Target puedes hacer lo siguiente: La política de devolución estándar de Target establece que si el artículo no está abierto y tiene el recibo, tiene hasta 90 días para devolver o cambiar su compra. La política se aplica a todos los artículos excepto para electrónicos y entretenimiento.

Walmart

A Walmart le gusta complacer a sus clientes. Por eso abren sus puertas en Nochebuena a las 6 a.m., hora local, y cierran a las 6 p.m., hora local. Algunas tiendas tienen diferentes horarios, según su área.

Walmart no abrirá el miércoles 25 de diciembre.

Walmart seguirá su horario regular el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero algunas tiendas cerrarán sus puertas en diferentes horarios, según su área. Se recomienda llamar a la tienda antes de ir.

En cuanto a las fechas de devolución de Walmart se extienden para los regalos comprados entre el 28 de octubre y el 25 de diciembre. Los regalos con una política de devolución de 15 o 30 días comprados durante ese período de tiempo no tendrán su política de devolución oficialmente iniciada hasta el 26 de diciembre. Por ejemplo, los regalos con una fecha de devolución de 15 días deberán devolverse antes del 10 de enero de 2019 y los regalos con una fecha de devolución de 30 días deberán devolverse antes del 25 de enero de 2019. No habrá ninguna extensión para los regalos con una política de devolución de 90 días.

Haz clic aquí para encontrar un tienda Walmart cerca de su casa. También puedes visitar Walmart.com para echar un vistazo a sus ofertas o comprar en línea. Recuerda que no todos los artículos que están en especial este Viernes Negro lo encontrarás en línea.