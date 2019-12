Horario de Target 2019: ¿Cuándo abre y cierra la tienda?

Target, la cadena minorista de descuentos de lujo, que ofrece mercancía de alta calidad a precios atractivos, tiene más de 1800 tiendas en los Estados Unidos. Y algunas tiendas Target tienen diferentes horas de operación.

Muchas personas que trabajan durante el día y sólo pueden ir por la mañana o por la noche preguntan ¿Cuáles son las horas de mi tienda local? ¿Cuándo están abiertas y cuándo están cerradas?

Para encontrar las horas de operación su Target local, visite el Buscador de Tienda de Target haciendo clic en este enlace.

El sitio web de Target encontrará automáticamente su ubicación y dará una lista de las tiendas que están más cerca de usted, junto con las horas que están abiertas y su número de teléfono. Si las horas de el Target particular que usted está buscando no están allí, usted puede llamarlos.

Si está buscando información para una tienda Target que no está cerca y no aparece en la lista, puede cambiar la ubicación. Cuando llegue a esa página, verá en la parte superior de la pantalla que se lee ‘find a store’ (encuentre una tienda) y hay un boton que dice ‘enter zip or city, state’ (Ingrese el código postal o la ciudad y estado):



Cuando pulse el botón, se abrirá mas opciones desplegables donde se puede poner el código postal o la ciudad y estado del Target:

¿Sabía usted que Target tiene más de 341.000 empleados en todo el mundo? La primera tienda Target se abrió en Minnesota hace más de 50 años. Hoy en día, Target es el segundo mayor minorista de mercancías en general en América, con Target.com consistentemente siendo clasificado como uno de los sitios web minoristas más visitados.

Target tiene diferentes ofertas, ahorros y descuentos todas las semanas. Puedes ver los descuentos semanales en Target haciendo clic en este enlace. También desde esa página puede imprimir los cupones traerlos a la tienda con usted.

Este año, los miembros del equipo de las tiendas Target de todo el país, cuentan con dispositivos móviles que les permiten cobrar a los clientes de manera rápida y cómoda en cualquier lugar de la tienda. “Los clientes también pueden ahorrar toda la temporada con el regreso de las populares ofertas de fin de semana del 10 de noviembre al sábado 15 de diciembre. Y con cientos de ofertas diarias en Cartwheel, como ofertas en juguetes y marcas populares que les encantan a los niños durante todo noviembre”, informaron en un comunicado de prensa.