“El Final del Paraíso”: ¿A qué hora empieza el capítulo final hoy? 

Luego de 5 exitosas temporadas la saga de “Sin Senos sí hay Paraíso”, que esta temporada llegó bajo el nombre de “El Final del Paraíso”, llega esta noche 09 de diciembre de 2019 a su último capítulo.

La serie protagonizada por Carmen Vilalobos, junto a Fabián Ríos, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía y Kimberly Reyes, de seguro tendrá a todos pegados a la pantalla. ¿Qué pasará?

Recargada de acción y drama, esta temporada comenzó con Catalina Santana (Villalobos) trabajando de la mano de “La Diabla” (Reyes), quien entró a la DEA infiltrada con una nueva identidad y con el propósito de destruirla lentamente para darle fin a la rivalidad que dio pie a esta historia hace más de diez años.

Catalina “La Grande” ha tenido que luchar contra el mundo del narcotráfico y los nuevos carteles de mafiosos, quienes amenazaron con inundar el país con una nueva droga sintética.

¿Quién ganará la guerra entre el bien y el mal? ¿Con quién se quedará la protagonista de esta historia y todos sus cercanos? No te lo puedes perder.

CUÁNDO: Lunes 09 de diciembre de 2019

HORA: a las 9:00pm. E.T / 8c.

CANAL: Telemundo.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área.

Otras opciones para que no te pierdas el capítulo final y la veas LIVE STREAM :

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

Esta produción fue grabada en Colombia y Las Vegas, y cuenta también con la participación estelar de Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego, Juan Pablo Gamboa, Roberto Manrique, Francisco Bolívar, Mauricio Cujar, Elianis Garrido, Estefanía Gómez, Linda Baldrich, Manuel Gómez, Alejandra Pinzón, Martín Karpan, Mauricio Mauad, Juan Pablo Llano, Leonardo Acosta, Alejandro Martínez, entre otros.