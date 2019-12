Murió el Doctor Rock: ¿cómo murió Gustavo Arenas?

El mundo de la música está de luto, luego de conocerse la sorpresiva muerte de Gustavo Arenas, más conocido como Doctor Rock, por el enorme conocimiento que tenía sobre ese género musical y su aporte a la industria roquera de Colombia y Latinoamérica.

La noticia de su deceso fue revelada por el hijo del icónico personaje, quien usó sus redes sociales para informar que su padre murió el pasado 2 de diciembre en la ciudad de Bogotá.

“Para todos los amigos y conocidos… con gran dolor y tristeza les anuncio el fallecimiento de mi padre Gustavo Arenas”, escribió Ali Arenas, en sus redes sociales, generando mucha tristeza con su publicación.

El Dr. Rock, desde la madre tierraGustavo Arenas, el Dr. Rock, re-crea el famoso programa en donde, junto a Álvaro Díaz presentó durante años lo mejor del rock mundial. 2008-01-04T13:38:12.000Z

Varios de los músicos que lo conocieron y otras personas con las que trabajó, también recurrieron a las redes sociales para hacer eco de la noticia del fallecimiento de Arenas, y aprovecharon para destacar que fue toda una enciclopedia viviente del rock.



“Hoy despertamos con una triste noticia, la partida del Dr. Rock. Hermano, gracias por todo, gracias por ser parte de esto y te deseamos un buen viaje”, manifestó la banda roquera La Pestilencia en su cuenta de Twitter.



El Doctor Rock no solamente se hizo famoso apareciendo en diferentes programas musicales y escribiendo en su rol de periodista para varias publicaciones sino además por su reconocida tienda de productos de rock, llamada Rock- Ola, que se convirtió en todo un referente para los amantes de ese género.

[Opinión] "Esperamos que para el concierto de McCartney no recojan a los indigentes": Dr. RockEl Dr. Rock no se guarda nada. Conocedor como muy pocos, da su opinión sobre el llamado "concierto del año". McCartney sale bien librado, más no la parafernalia que lo acompañará en la capital. 2012-04-17T13:16:26.000Z

En su almacén, ubicado en la capital colombiana, Arenas tenía discos viejos de bandas como Metallica, Iron Maiden, The Clash, Guns N‘ Roses y Def Leppard, entre otras grandes joyas que propios y extraños solían ir a mirar y también a escuchar.

Según el diario colombiano El Tiempo, El Doctor Rock era una académico que tuvo varias especializaciones en temas como hipismo, periodismo musical, crítica musical y en producción, lo que lo llevó a promover y montar varios conciertos.



“Arenas fue uno de los que trajo música de agrupaciones que hoy son consideradas estrellas, en un momento en el que tener un disco o un CD era algo muy complicado y realmente se consideraban tesoro”, dijo la citada publicación, tras lamentar la muerte del Doctor Rock.

Sistema Sonoro Cap 311En nuestra sección 'Leyendas Locales' tuvimos como invitado a un melómano que ha impulsado la cultura rock en Colombia, conozcan a Gustavo Arenas ''El Doctor Rock'' y finalizamos con el guitarrista Henry Acero en el bloque 'inédito'. Música, historias y personajes en este #SistemaSonoro que conduce Mónica Martínez. Lunes a viernes a las 12:00 m y a las 9:30 p.m Sábados y domingos a las 11:00 a.m y a las 9:00 p.m. #EnLaTV. 2017-08-15T22:33:34.000Z

“Asimismo, fue uno de los que más luchó por generar una cultura del género en la radio. ‘Al oyente hay que respetarlo, al oyente hay que orientarlo’, fue una de las frases que hizo famosas en algunas de sus aventuras en cabina”, recordó el diario colombiano.