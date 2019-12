Clarissa Molina impresiona con este look en látex: ¿se parece a Gatubela?: FOTO

Desde que Clarissa Molina saltó a la fama tras coronarse como Nuestra Belleza Latina, y más tarde tras participar en Miss Universo representando a República Dominicana, la guapa conductora de televisión se ha convertido en toda una experta en asuntos de moda.

Y aunque es común ver a la dominicana brillando en cuanto evento acude, por cuenta de sus atuendos elaborados y elegantes vestidos, Clarissa es de las famosas que también sabe impresionar con propuestas casuales, como acaba de ocurrir.

La reportera del programa de televisión “El Gordo y la flaca” presumió de un look que muchos de sus fans asociaron con una onda a lo Gatubela, que se robó elogios. La reina latina, causó sensación en redes sociales con este estilo que hizo recordar a la amiga de Batman.

En la imagen se observa a Clarissa ataviada en unos ultra ajustados pantalones en látex negro, que acompañó con un suéter en lana del mismo color, unas botas de tacón y el cabello recogido en un moño. Y la cereza del pastel la puso su profunda y enigmática mirada.



“Amo la ropa negra porque pega y va con todo. Pero el próximo año quiero utilizar más ropa de color! (Siempre digo lo mismo y vuelvo y compro ropa negra! Lol. Cuál es tu color favorito en ropa”, fue el comentario con el que la exreina acompañó su comentada fotografía.

La fotografía fue tan exitosa y el look se convirtió rápido en tendencia, que en solo horas superó los 60 mil “likes” y desencadenó miles de comentarios.



Y aunque Clarisa hoy es una mujer muy glamurosa y producida, ella también ha confesado que hasta hace apenas unos años esa no era su historia y casi ni se arreglaba.

Clarissa Molina rompió en llanto revelando su duro pasado

“Yo no me arreglaba, no me gustaba peinarme, era súper flaca. No me gustaba arreglarme, me decían jirafa. Yo quería ser bajita igual que mis amigas”, comentó la animadora hace un tiempo en una entrevista con Raúl de Molina, donde confesó que medio de su pobreza y las adversidades que llevaba, siempre quiso ser famosa y ser reina.

Miss Universo 2015 Domincan Republic Clarissa Molina (Preliminary and Final)

“Yo vi a Amelia Vega y dije que un día pudiera estar en ese escenario de Miss Universo. Si yo pudiera ser Miss Universo o estar en televisión y ser esa presentadora, pero lo veía imposible”, comentó Clarissa, quien a los 16 años, ya viviendo en Nueva York, comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida y luego tuvo un trabajo como vigilante de seguridad con arma incluida.

Clarissa representó a República Dominicana en Miss Universo 2015, donde ocupó un lugar entre las 10 semifinalistas, y recibió elogios por su cara de muñeca.