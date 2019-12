Quieres vestir como Chiqui Delgado? Antójate con sus diseños!

View this post on Instagram

¿Estás obsesionado con el cuidado de la piel? Si es así, ¡The Skincare Bible de la Dr. Anjali Mahto es el libro perfecto para ti!💆🏻‍♀💗 . Con tanta información contradictoria, el camino hacia una piel sana puede parecer lejos de ser claro. Leer este libro puede evitar que visites a un médico o dermatólogo para obtener información. . La Dra. Anjali cubre regímenes de cuidado de la piel adecuados para cada tipo de piel; las hormonas y su efecto en nuestra piel en diversas etapas de la vida; problemas específicos de la piel (como acné, rosácea y pigmentación); antienvejecimiento; cáncer de piel y lunares; y factores de estilo de vida (como el sueño y la dieta). . Ella hace enfasis en la importancia de un protector solar de "amplio espectro" que ofrece protección contra los rayos UVA y UVB y lo usa todos los días. . También aborda, en detalle, los ingredientes que a menudo se encuentran en los productos para que podamos sentirnos más informados como consumidores. . Con toda la información que nos brinda el Dr. Mahto, ¡es nuestro trabajo aplicarla correctamente! ¡Disfruta tu lectura!📚🤓 . . . Are you obsessed with skincare? If so, Dr. Anjali Mahto’s Skincare Bible is the perfect book for you! 💆🏻‍♀💗 . With so much conflicting information out there, the path to healthy skin can seem far from clear. Reading this book may save you visiting a doctor or dermatologist for information . Dr Anjali covers suitable skincare regimes for each skin type; hormones and their effect on our skin at various stages of life; specific skin concerns (such as acne, rosacea and pigmentation); anti-ageing; skin cancer and moles; and lifestyle factors (such as sleep and diet). . She emphasizes the importance of a ‘broad-spectrum’ sunscreen that offers protection against both UVA and UVB rays and wear it every day. . She addresses, in detail, the ingredients often found in products so that we can feel more informed as consumers. . With all the information Dr Mahto gives us, it’s our work to apply it correctly! Enjoy your reading! 📚🤓 . . . #kiralife #wellness #skincarebible #skincare